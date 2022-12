Srbský prezident Vučić okomentoval prohlášení Merkelové a Porošenka o Minských dohodách

„Dané prohlášení Merkelové je něco, co dramaticky mění situaci v každém smyslu, především politickém. Pro mne je to jasný signál, komu se nedá věřit. Vzniká otázka, co máme dělat my, malé země, když si mohli takhle zahrávat se zemí, která je mnohem silnější, a klamat Ruskou federaci, protahovali čas, aby zajistili zbraněmi a vybavením a připravovali porážku RF. Je divné, že ruské služby o tom nevěděly a že nebyly na to připraveny,” řekl Vučić v sobotním projevu k občanům.