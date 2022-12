https://cz.sputniknews.com/20221211/v-usa-uznali-ze-jim-neni-vyhodne-vitezstvi-ukrajiny-18967613.html

V USA uznali, že jim není výhodné vítězství Ukrajiny

V USA uznali, že jim není výhodné vítězství Ukrajiny

Amerika nepotřebuje vítězství kyjevského režimu v ukrajinském konfliktu, protože to může přivést k jaderné válce s Ruskem, s nímž chce Washington mít stabilní...

„Podle slov Joea Bidena chce Amerika od Ruska stabilní vztahy. Vítězství Ukrajiny to ale prakticky znemožní,“ zdůraznil autor příspěvku.Jak podotkl Clark, cíle prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, které spočívají v úplném návratu ztracených území, se už neshodují s cíli Washingtonu. Rusko upozornilo na to, že to může přivést k použití jaderných zbraní pro ochranu svých zemí, a Bidenova administrativa by tomu chtěla zabránit.Analytik tvrdí, že USA musí přešetřit svou nynější strategii podpory Kyjeva a přesvědčit se o tom, že tento konflikt nepřeroste v jadernou válku.Clark vyslovil předpoklad, že zcela obnovená Ukrajina nestojí za riziko jaderné války, a prohlásil, že spolupráce a plodné vzájemné vztahy s Moskvou mají větší cenu, než zcela svrchovaná Ukrajina. Vyzval USA, aby začaly vyvíjet nátlak na Kyjev, aby zmírnil své choutky a byl otevřenější pro mírová jednání s Ruskem.

