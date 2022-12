Velká Británie vycvičila 9 tisíc vojáků pro Ukrajinu, sdělil ruský velvyslanec v Londýně

„Jsou to staré fobie existující v Británii, je to rozpad říše, související velké zklamání, tradiční soutěžení s Ruskem. Hraje také úlohu fakt, že Británie se domnívá, že nepocítí následky konfliktu, poněvadž je to ostrovní stát, který leží daleko od Evropy. Nejdůležitější je ale to, že se Britové důsledně zapojují do politiky USA, která po celá léta usilovala o vytvoření z Ukrajiny Antiruska, tedy projektu, který by oslabil Moskvu,” řekl na závěr diplomat.