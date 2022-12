https://cz.sputniknews.com/20221213/obyvatele-chersonu-si-postezovali-britskym-mediim-ze-zivot-pod-spravou-ukrajinske-armady-se-zhorsil-18986937.html

Obyvatelé Chersonu si postěžovali britským médiím, že život pod správou ukrajinské armády se zhoršil

Obyvatelé Chersonu si postěžovali britským médiím, že život pod správou ukrajinské armády se zhoršil

Život v Chersonu se od doby, kdy se město dostalo pod kontrolu ukrajinských jednotek, zhoršil, řekli místní obyvatelé reportérům britské televize Sky News. 13.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-13T20:39+0100

2022-12-13T20:39+0100

2022-12-13T20:39+0100

svět

chersonská oblast

média

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/18987188_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_b58943a44e5605d23085732273085350.jpg

Reportéři britského televizního kanálu také hovořili o lidech, kteří se rozhodli evakuovat, protože situace byla příliš vážná.V článku doprovázejícím video rozhovor s místními obyvateli se uvádí, že ve městě dochází k výpadkům elektřiny, chybí mu zásobování vodou a mnoho obyvatel je nuceno spoléhat na distribuci potravinové pomoci.Pronásledování proruského obyvatelstvaPoté, co ukrajinské ozbrojené síly vstoupily do Chersonu, objevily se četné zprávy o represích a šikaně ze strany ukrajinských úřadů vůči obyvatelům města a pravobřežních čtvrtí, kterým se nepodařilo odjet na Ruskem kontrolované území na levém břehu Dněpru.Doslova den poté, co OSU ovládly Cherson, uveřejnila Associated Press fotografie lidí přivázaných ke sloupům, kteří byli obviněni z údajné spolupráce s ruskými úřady. Od té doby Kyjev kvůli zprávám z města zrušil pracovní povolení minimálně šesti novinářům, včetně CNN a SkyNews.Úřadující guvernér Chersonské oblasti Vladimir Saldo uvedl, že existují důkazy o represích ze strany ukrajinských orgánů vůči civilistům v Chersonu. Podle jeho slov Kyjev pronásleduje lidi, kteří „v posledních měsících prostě pokračovali v práci“. A pohotovostní služby regionu uvedly, že ukrajinské ozbrojené síly zastřelily 39 proruských aktivistů a 74 lidí bylo odvezeno neznámým směrem.

chersonská oblast

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

chersonská oblast, média