Účastníci kulatého stolu ve Vídni popřáli Putinovi sebeovládání. Západ ho neustále provokoval, tvrdí

Účastníci kulatého stolu ve Vídni popřáli Putinovi sebeovládání. Západ ho neustále provokoval, tvrdí

Účastníci kulatého stolu vyzvali ke svolání mezinárodní konference o urovnání konfliktu mezi RF a Ukrajinou a popřáli prezidentovi Ruska, aby si zachoval... 13.12.2022, Sputnik Česká republika

Účastníci diskuse poukázali na historické předpoklady pro speciální vojenskou operaci Ruska na Ukrajině, a také na naléhavou nutnost co nejrychlejšího zastavení palby. Diskusi sledovalo kolem 300 hostů, kteří často přerušovali projevy řečníků potleskem a výkřiky na jejich podporu. V sálu byli přítomni představitelé OBSE, velvyslanectví Ruska a Maďarska, bývalí poslanci, regionální politici, veřejní činitelé a novináři. Podle slov Strache byli k účasti pozváni také představitelé Ukrajiny, pozvání ale odmítli.„Tato válka a její prehistorie, její příčiny… to všechno je široké pole, pro informování o něm… jsou nutné detailnější debaty, než ty, které můžeme dnes uspořádat… Mohu ale určitě říci, kdo tím prohrávají. Jsou to také Evropané, tedy my všichni,“ prohlásil účastník diskuse, bývalý poslanec parlamentu Rakouska za Svobodnou stranu (FPÖ) a bývalý poslanec Evropského parlamentu Andreas Melzer. Dodal, že příčiny nynější situace na Ukrajině jsou „mnohem složitější“, než se o tom na Západě veřejně mluví, za této situace „ta druhá strana není vůbec vyslýchaná“.Provokace ze strany západních zemíBývalý poslanec rakouského parlamentu tureckého původu Efgani Dönmez ze své strany zdůraznil, že „jedinými vítězi“ v nynějším konfliktu se staly „obranné podniky“, a že „Ukrajina vede proxi válku jménem západních velmocí“, a využívá se jí jako „polygonu pro zkoušky vojenských technologií“, zatímco „globálním úkolem je oslabení Ruska a stojící za ním Číny“. Mezitím „jednoduchý poměr sil a vojenských potenciálů“ poukazuje na to, že „Rusko se nedá zdolat“, prohlásil bývalý poslanec. V této souvislosti má EU provádět „vlastní emancipovanou politiku“ zaměřenou na hledání míru s Ruskem, protože „mír v Evropě je možný jen za uzavření míru s Ruskem, a nikoli za úplné konfrontace,“ prohlásil.Zastavení eskalace a lokalizace bojových akcí na Ukrajině, zastavení dodávek západních zbraní Kyjevu, zrušení protiruských sankcí a práce na organizování mírových jednání – to všechno odpovídá zájmům německého národa,“ prohlásila účastnice schůzky, poslankyně spolkového sněmu SRN Christine Baumová (AfD).

