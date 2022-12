https://cz.sputniknews.com/20221214/byvaly-sef-twitteru-prebira-odpovednost-za-cenzuru-socialni-site-18991847.html

Bývalý šéf Twitteru přebírá odpovědnost za cenzuru sociální sítě

Bývalý šéf Twitteru přebírá odpovědnost za cenzuru sociální sítě

Zakladatel a bývalý šéf Twitteru Jack Dorsey řekl, že on jako zakladatel a bývalý šéf může za to, že sociální síť podléhá vlivu korporací a státu. 14.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-14T19:18+0100

2022-12-14T19:18+0100

2022-12-14T19:18+0100

svět

twitter

cenzura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0e/18992574_0:31:3069:1757_1920x0_80_0_0_7c96d2ee4fcd9852349f60be68f25be2.jpg

Společnosti se podle Dorseyho staly „příliš mocnými“, což mu začalo být „velmi jasné“ poté, co Twitter v roce 2021 pozastavil účet bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa.Dorsey dodal, že jeho největší chybou bylo „investování do vývoje nástrojů, které by (Twitteru) umožnily řídit veřejný diskurz, místo toho, abych vyvíjel nástroje pro lidi používající Twitter, které by jim umožnily přizpůsobit si jej podle sebe“. To podle jeho názoru „zatížilo firmu příliš velkou autoritou a učinilo ji zranitelnou vůči výraznému vnějšímu vlivu“.Skandál kolem Bidenova synaJiž dříve novinář Matt Taibbi s odvoláním na interní dokumenty společnosti zveřejnil údaje, že americká společnost Twitter, která vlastní stejnojmennou sociální síť, přijala mimořádná opatření, aby zametla pod koberec příběh kolem ukradeného notebooku Huntera, syna úřadujícího prezidenta Joe Bidena, před blížícími se volbami v roce 2020.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

twitter, cenzura