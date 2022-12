https://cz.sputniknews.com/20221214/vudce-dlr-pusilin-oznacil-ukrajinu-za-jednoho-z-hlavnich-dodavatelu-zbrani-na-cerny-trh-18989072.html

Vůdce DLR Pušilin označil Ukrajinu za jednoho z hlavních dodavatelů zbraní na černý trh

Vůdce DLR Pušilin označil Ukrajinu za jednoho z hlavních dodavatelů zbraní na černý trh

Zahraniční zbraně dodávané Ukrajině včetně Javelinů se prodávají na černém trhu, mj. do Afriky, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik vedoucí představitel Doněcké... 14.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-14T21:17+0100

2022-12-14T21:17+0100

2022-12-14T21:17+0100

Upřesnil, že jde mj. o Javeliny, „které je možné nyní snadno najít na darknetu, jejich původ je naprosto jasný, s tím se už ani netají“.Podle slov Pušilina „se tyto zbraně v dost velkém množství přemísťují mj. do afrických zemí“. Podotkl, že nemá informaci o tom, kam se pak tyto zbraně dostávají – „můžeme to jen předpokládat“.Zbraně se dostávají do rukou teroristůPodle jeho slov se zbraně dodávané Ukrajině dostávají do rukou „teroristů, zločinců, tyto zbraně mohou nyní snadno získávat z území Ukrajiny, to znamená, že v podstatě ani ne zcela zprostředkovaně jsou USA, Německo a Francie sponzory terorismu“.

