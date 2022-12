https://cz.sputniknews.com/20221215/kanada-obnovila-sankce-proti-turbinam-pro-nord-stream-18993226.html

Kanada obnovila sankce proti turbínám pro Nord Stream

Kanada obnovila sankce proti turbínám pro Nord Stream

Kanada obnovila sankce proti turbínám pro ruské exportní plynovody Nord Stream kvůli „změněným okolnostem,” prohlásila ministryně zahraničí Mélanie Joly a... 15.12.2022, Sputnik Česká republika

Kanada obnovila sankce proti turbínám pro ruské exportní plynovody Nord Stream kvůli „změněným okolnostem,” prohlásila ministryně zahraničí Mélanie Joly a ministr přírodních zdrojů Jonathan Williams.Zařízení bylo v opravě v kanadském podniku německé společnosti Siemens Energy a v červnu byly proti němu zrušeny restrikce na žádost německé vlády, která si přála obnovení dodávek ruského plynu.„S ohledem na to, že (prezident RF Vladimir) Putin byl nucen ukázat, že nikdy neměl v plánu plné obnovení fungování Nord Stream 1, a že samotný plynovod byl vyřazen z provozu, přijala kanadská vláda rozhodnutí o zrušení dočasného uvolnění ze sankcí, které umožnilo návrat do Německa turbín opravených v podniku Siemens v Montrealu,” praví se v společném prohlášení ministrů.Po zahájení konfliktu na Ukrajině byl export ruského plynu do Evropy přes Nord Stream nejdřív značně omezen a od konce srpna vůbec zrušen. Za měsíc byly tři ze čtyř větví plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 úplně vyřazeny z provozu po škodách nezjištěného původu. Provozovatelská společnost Nord Stream AG informovala, že škody jsou bezprecedentní, a že se termíny opravy nedají odhadnout. Generální prokuratura RF zahájila trestní řízení ve věci mezinárodního terorismu. EU vyšetřuje eventuální příčiny poškození.

