Na MZV RF předpověděli následky dodávek Patriotů Kyjevu

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že dodávky Kyjevu protivzdušných systémů Patriot zvýší riziko zapojení armády USA do... 15.12.2022, Sputnik Česká republika

Dodávky Kyjevu amerických protivzdušných raketových systémů Patriot zvýší riziko zapojení armády USA do ukrajinského konfliktu. Zacharovová připomněla, že záměr Washingtonu poskytnout Ukrajině baterii protiraketové obrany byl zveřejněn 13. prosince.Na vyslanectví RF ve Washingtonu učinili předtím ve čtvrtek prohlášení, že dodávky Patriotů Ukrajině je provokační krok, a že jeho následkem bude eskalace konfliktu a nová rizika pro globální bezpečnost. USA se stále víc zapojují do konfiktu také bez dodávek Patriotů, poznamenali na ruském velvyslanectví.Informaci o tom, že vláda USA hodlá v nejbližší době předat protivzdušné systémy Patriot ukrajinským ozbrojeným silám, zveřejnila televize CNN. Původně měl toto rozhodnutí schválit šéf Pentagonu Lloyd Austin a pak prezident USA Joe Biden.Moskva víckrát upozornila na to, že západní státy pouze protahují konflikt dodávkami zbraní a víc se do něj zapojují. Ruské ministerstvo obrany zdůraznilo, že ruská armáda čelí na Ukrajině v podstatě celé alianci NATO.Západní státy začaly aktivně vyzbrojovat Ukrajinu kvůli vojenské operaci na ochranu Donbasu, kterou Moskva zahájila 24. února. Kyjev vede válečné akce na Donbasu od roku 2014.

