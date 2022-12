https://cz.sputniknews.com/20221215/obyvatele-nemecka-cestuji-na-zimu-do-kaliningradu-kvuli-vysokym-cenam-18994286.html

Obyvatelé Německa cestují na zimu do Kaliningradu kvůli vysokým cenám

Obyvatelé Německa přijíždějí do Kaliningradské oblasti na zimu kvůli vysokým poplatkům, sdělil gubernátor Anton Alichanov. 15.12.2022, Sputnik Česká republika

„Kupodivu přijíždějí sousedé. Někteří Němci k nám přijíždějí na zimu. Protože nájem bytu, poplatky za 4 měsíce v Kaliningradu jsou jako za jeden měsíc v Düsseldorfu. Mluvil jsem s jedním Němcem. Zeptal jsem se ho, co tady dělá, odpověděl, že jsme k vám přišli přezimovat,” řekl gubernátor.Obyvatelé oblasti si mohou pronájmem bytů vydělat, míní gubernátor.Alichanov také poznamenal, že je třeba co možná nejdřív vrátit elekronická vstupní víza do Ruska.Tento mechanismus byl dočasně zrušen kvůli pandemii koronaviru, ale když v roce 2029 fungoval, hostila Kaliningradská oblast bez žádné reklamy přes 100 tisíc lidí za půl roku, zdůraznil hlava regionu.Dodal, že mnozí Evropané určitě přicestují do Ruska a nechají tu peníze.

