https://cz.sputniknews.com/20221215/putin-touha-zapadu-po-zniceni-ruske-ekonomiky-se-nenaplnila-18994541.html

Putin: Touha Západu po zničení ruské ekonomiky se nenaplnila

Putin: Touha Západu po zničení ruské ekonomiky se nenaplnila

Prezident Ruské federace Vladimir Putin provedl zasedání Rady pro strategický rozvoj a národní projekty, kde se věnoval aktruálnímu stavu hospodářství. 15.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-15T14:10+0100

2022-12-15T14:10+0100

2022-12-15T14:26+0100

svět

vladimir putin

rusko

západ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/14926984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed49ea99935190e482fe83c6731e1146.jpg

Putin prohlásil, že Rusko se nechystá do otroctví a že v ekonomice zdroje jsou.V Evropské unii si už samy úřady začínají stěžovat, že politika USA přímo vede k deindustrializaci Evropy, řekl Putin. Zdůraznil, že to je to, co dělají s těmi, kteří „si o sebe nechávají otírat nohy".Poznamenal, že dodávky zboží z Ruské federace do EU vzrostly za posledních devět měsíců jedenapůlkrát.Kromě toho Putin avizoval, že Rusko zvýší dodávky plynu na východ a rozvine přístavní a potrubní systémy v Asii.„Rusko vyvezlo za posledních pět měsíců asi 22 milionů tun obilí," připomněl.Putin upozornil na to, že v roce 2023 bude rozpočet Ruské federace plněn s malým deficitem - asi 2 % HDP. Jde o jeden z nejlepších ukazatelů v G20.

https://cz.sputniknews.com/20221209/putin-ohledne-postupu-specialni-vojenske-operace-nejsou-zadne-otazky-ani-problemy-vse-jde-hladce-18965846.html

rusko

západ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

vladimir putin, rusko, západ