https://cz.sputniknews.com/20221215/turecko-muze-dodavat-plyn-z-ruska-a-turkmenie-do-evropy-prohlasil-erdogan-18993769.html

Turecko může dodávat plyn z Ruska a Turkménie do Evropy, prohlásil Erdogan

Turecko může dodávat plyn z Ruska a Turkménie do Evropy, prohlásil Erdogan

Turecký prezident Tayyip Erdogan prohlásil, že Turecko má možnost dodávat ruský a turkmenský plyn do Evropy, a že to je závažný krok pro Ankaru. 15.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-15T13:46+0100

2022-12-15T13:46+0100

2022-12-15T13:46+0100

svět

rusko

turecko

turkménie

ázerbájdžán

eu

evropská unie (eu)

plyn

dodávky

dodávky plynu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1154/00/11540004_0:27:2825:1616_1920x0_80_0_0_92add9cfde6adb31cf24ea3295d304a3.jpg

Prezident RF Vladimir Putin učinil v říjnu prohlášení, že by Rusko mohlo přesunout tranzit plynu z plynovodů Nord Stream do regionu Černého moře a do Turecka. Ruský lídr projednal tento návrh s tureckým prezidentem a nařídili podrobné a rychlé zpracování dané otázky. Ankara později prohlásila, že se centrum rozdělení plynu v rámci daného projektu bude nacházet ve Thrákii, evropské části země, a že cestovní mapa může být vypracována do konce roku.Upozornil na to, že dodávky turkmenského plynu Evropě přes Turecko jsou potřebné, „aby Ašchabad vyřešil problém s Baku.” „Tady je ale potřebný jeden krok. Co to je? Dnes existuje problém, aby Turkménie jako pobřežní území Kaspického moře vyřešila tuto otázku s Ázerbájdžánem,” zdůraznil Erdogan.„Dospěli jsme k rozhodnutí, v jehož rámci se mají ministři energetiky tří zemí, Turecka, Ázerbájdžánu a Turkménie, sejít a podrobně tuto otázku projednat. Dal jsem svému ministru energetiky pokyn, „aby do měsíce definitivně vyřešil tuto otázku na schůzce s kolegy z Ázerbájdžánu a Turkménie,” prohlásil Erdogan.„Poté, co tuto otázku vyřeší, svoláme naše schůzky. Na začátku roku 2023 vykoná, jak doufám, prezident Turkménie pan Serdar (Berdymuchamedov) u nás státní návštěvu. Věříme, že pak tuto otázku definitivně vyřešíme. Zároveň projednáme tyto otázky s panem Ilhamem (prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem). Učiníme tento krok rychle, doufám, že daný proces usnadníme. Pak projednáme tyto otázky s EU,” řekl Erdogan.

https://cz.sputniknews.com/20221212/nemecko-a-dalsi-zeme-eu-i-nadale-kupuji-od-ruska-zkapalneny-plyn-uvadeji-nemecka-media-18977918.html

rusko

turecko

turkménie

ázerbájdžán

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, turecko, turkménie, ázerbájdžán, eu, evropská unie (eu), plyn, dodávky, dodávky plynu