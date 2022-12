https://cz.sputniknews.com/20221216/ctenari-die-welt-zkritizovali-scholzuv-vyrok-o-planech-ruska-18994035.html

Čtenáři Die Welt zkritizovali Scholzův výrok o plánech Ruska

Čtenáři Die Welt zkritizovali Scholzův výrok o plánech Ruska

Čtenáři německých novin Die Welt podrobili kritice prohlášení německého kancléře Olafa Scholze o tom, že plány Ruska na Ukrajině zkrachovaly. 16.12.2022, Sputnik Česká republika

Den předtím prohlásil Scholz v projevu na zasedání Spolkového sněmu, že prý prezident RF Vladimir Putin udělal chybu v ztělesnění svých plánů, a slíbil, že Berlín bude pokračovat v podpoře Kyjeva, dokud je to třeba. Němci na tato slova reagovali ironicky.„Sankce proti Rusku mají na nás velký dopad. NATO již dochází munice, může dodávat Ukrajině pouze zastaralou techniku. Odpojování elektřiny zase hrozí celé Evropě. Co by si mohl Putin ještě přát?” podpořil ho další.„S tímto člověkem (Scholzem) mohou být jenom velmi smutné Vánoce,” napsal třetí čtenář.Předtím bylo tento měsíc na Twitteru podrobeno kritice prohlášení Scholze o Ukrajině. Přirovnal úkol obnovení země k „Marshallovu plánu.” Uživatelé se zajímali, kdo konkrétně bude dávat peníze na obnovní Ukrajiny, a vyzvali evropské úřady, aby se soustředily na vnitřní problémy Evropské unie.Ruské ministerstvo zahraničí učinilo 14. prosince prohlášení, že kancléř SRN usiluje svými protiruskými výroky o ospravedlnění sebe a vlády za krach politiky vůči RF a za růst ekonomických problémů v SRN. Na MZV RF také poznamenali, že k zrušení ekonomické a energetické spolupráce Ruska a Německa, která po mnoho desetiletí zabezpečovala růst německého průmyslu, vedla právě neprozíravá politika jeho kabinetu.Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v říjnu přiznal, že země má vážné ztráty kvůli protiruským sankcím. Poznamenal, že sankce, zrušení vztahů a dodávky zbraní nejsou slučitelné s představami Němců o mírové koexistenci. Prezident také ujistil, že SRN nepřipustí svoji účast v konfliktu na Ukrajině.

německo, eu, evropská unie (eu), ukrajina, podpora, prohlášení, rusko, komentář