MZV RF: USA by okamžitě zahájily likvidaci Ruska, kdyby byl k tomu způsob

„Kdyby existoval způsob, jak zničit Rusko, okamžitě by ho využily. Kdyby existoval způsob, jak uchvátit veškerou ropu, veškerý plyn, veškeré zlato, všechny diamanty, pitnou vodu a vůbec všechno na světě, okamžitě by to uchvátily. Kdyby existoval způsob, jak si přisvojit vesmír, také by toho využili. Prostě takový způsob, chvála Bohu, neexistuje. Jinak by to okamžitě udělali,“ napsala Zacharovová na své kanálu na Telegramu.