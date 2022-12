https://cz.sputniknews.com/20221216/ve-statni-dume-rf-porovnali-sankce-proti-rusku-s-rodinou-s-vice-detmi-18997204.html

Ve Státní dumě RF porovnali sankce proti Rusku s rodinou s více dětmi

Tím, že zavádí nové sankce proti RF, si evropská unie „střílí do nohy“. Ruská ekonomika se adaptovala restrikcím. Prohlásil to člen výboru Státní dumy RF pro... 16.12.2022, Sputnik Česká republika

„Jak se říká v rodinách s více dětmi, „zpočátku jedno, druhé, třetí, a pak už je mnoho dětí“. Připomíná to balíky sankcí – první, druhý, třetí, jichž jsme si ještě všímali, a teď už je jich mnoho, a už je nemůžeme ani spočítat. V podstatě už nemají žádný smysl,“ řekl poslanec.Bělik poznamenal, že všem je už dávno jasné, že se ruská ekonomika adaptovala, a EU „se podobá člověku, který se záviděníhodnou vytrvalostí si střílí znovu a znovu do nohy“.Dříve téhož dne náměstek ministra zahraničí RF Alexandr Gruško řekl, že zavádět nové sankce proti Rusku – to je volba Bruselu, tato opatření však poškozují vlastní zájmy členských zemí Evropské unie.Oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová zdůraznila, že reakce Ruska na devátý balík sankcí EU nedá na sebe dlouho čekat.

