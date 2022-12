https://cz.sputniknews.com/20221217/bravo-francouzi-se-zaradovali-odmitnuti-fifa-ukazat-zelenskeho-provolani-18999309.html

„Bravo!“ Francouzi se zaradovali odmítnutí FIFA ukázat Zelenského provolání

„Bravo!“ Francouzi se zaradovali odmítnutí FIFA ukázat Zelenského provolání

Čtenáři francouzského listu Le Figaro ocenili rozhodnutí FIFA odmítnout prezidentovi Ukrajiny Volodymyru Zelenskému možnost vystoupit před finále fotbalového... 17.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-17T17:02+0100

2022-12-17T17:02+0100

2022-12-17T17:02+0100

svět

volodymyr zelenskyj

fifa

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/48/03/480323_200:0:3000:1575_1920x0_80_0_0_8e5eea050a718356f4bdd22b17cc10a3.jpg

Mnozí Francouzi jsou rádi, že ukrajinskému předákovi se věnuje menší pozornost. Viděli, že Zelenskyj využívá každé příležitosti k tomu, aby vyzval veřejně spojence k větším obětem pro Ukrajinu.„Podle mého názoru měli bychom přestat s politizováním fotbalu,“ podotkl British Lord.„Je to múza anglosaského kartelu,“ prohlásil Gilles et Had.„Zelenskyj zveřejnil velké množství mírových poselství v ukrajinštině a ruštině v průběhu své předvolební kampaně. Po svém zvolení udělal přímý opak toho, co sliboval,“ připomenul TIESSE DI HOYE.„Cože, Ze nemůže promluvit před začátkem finálového utkání? Podle mě je to pobuřující. Je přece nepřípustné, aby nemohl před stamiliony televizních diváků uvést počet ukrajinských střel, které odpálil na ulice Donecka za tato léta,“ soudí Pampelonne.

https://cz.sputniknews.com/20221120/v-usa-priznali-ze-zelenskyj-manipuluje-washingtonem-18898179.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

volodymyr zelenskyj, fifa, ukrajina