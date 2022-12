https://cz.sputniknews.com/20221217/stepanek-jista-zajmova-skupina-si-nerudovou-vybrala-jako-ceskou-variantu-caputove-18998463.html

Štěpánek: Jistá zájmová skupina si Nerudovou vybrala jako českou variantu Čaputové

Minulý týden prezidentská kandidátka Danuše Nerudová poprvé ovládla předvolební průzkum. Pozoruhodné je, že ještě před půlrokem by málokdo dokázal říct, kdo to... 17.12.2022, Sputnik Česká republika

RRTV se nyní zabývá zpravodajstvím ČT v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami a požaduje od ČT vysvětlení v souvislosti s jednou reportáží. ČT totiž odvysílala příspěvek o kandidatuře 12 uchazečů o prezidentský post, zveřejnila však pouze fotografii Danuše Nerudové. Jak tento případ hodnotíte?Petr Štěpánek: Hodnotím toto počínání České televize jako její zcela standardní praxi. Standardní praxi, která ale je v naprostém rozporu s pravidly, která veřejnoprávní televizi předepisuje zákon o České televizi i zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Jinými slovy: Česká televize dlouhodobě vysílá v rozporu se zákonem. Příhoda s Nerudovou je jen malý kamínek z obrovské mozaiky českotelevizních pochybení.Bývalá rektorka Mendelovy univerzity byla nedávno relativně málo známou osobností v českých médiích. Proč podle Vás nyní dominuje v aktuálnímu průzkumu veřejného mínění?Je to jednoduché. Jistá zájmová skupina si Danuši Nerudovou vybrala jako českou variantu slovenské prezidentky Čaputové. Tu také prakticky nikdo neznal, ale kobercový mediální nálet způsobil, že z osoby, jež nesplňuje prakticky nic, co by ji předurčovalo být hlavou státu, se nakonec stala prezidentka. Přesně takhle funguje médiokracie.Je současné veřejnoprávní vysílání o kandidátech na prezidentskou funkci dost vyvážené? Co tomu případně chybí?Když pomineme exces, o kterém byla řeč v první otázce, je čas, který televize věnuje jednotlivým kandidátům, relativně vyrovnaný. Jinou otázkou ovšem je, do jaké hloubky televize jde, jak moc nepříjemné otázky klade svým evidentním favoritům.Do prezidentské kampaně se vrátil senátor Diviš. Jak jeho návrat hodnotíte? Lze očekávat další změny v počtu uchazečů o funkci prezidenta těsně před volbami?Já proti panu Divišovi nic osobně nemám, nicméně neshledávám ani jeden jediný důvod, proč by právě tenhle pán měl být prezidentem republiky. Vůbec nic z jeho minulosti jej k tomu nepředurčuje. Že vydělal něco peněz? No a co? Takových lidí je. Na Hradě se politická kariéra končí, nikoli začíná. Z tohoto pohledu je mi návrat pana Diviše do hry úplně šumafuk. Totéž platí o většině ostatních připuštěných i nepřipuštěných zájemců o Hrad.Co je podle Vás příznačné pro současnou prezidentskou kampaň v porovnání s předchozími?Formálně se ty kampaně od sebe asi nijak moc neliší, přesto shledávám jeden podstatný rozdíl. V současném klání mi chybí nějaké opravdu těžké politické váhy, které by navíc měly klasický politický kariérní životopis, rozuměj nalétané politické hodiny, léty osahané a zvládnuté politické řemeslo, minulost, která osvědčuje jejich charakter. Téhle mé představě o prezidentském kandidátovi se nejvíce blíží Jaroslav Bašta, politický vězeň minulého režimu, disident, chartista, pak poslanec, ministr, velvyslanec, diplomat, a navíc ještě vlastenec.

