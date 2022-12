https://cz.sputniknews.com/20221218/moldavsko-prohlasilo-ze-dosahlo-nezavislosti-na-ruskem-plynu-19001727.html

Moldavsko prohlásilo, že dosáhlo nezávislosti na ruském plynu

Moldavsko prohlásilo, že dosáhlo nezávislosti na ruském plynu

Moldavský vicepremiér Andrej Spynu napsal na Telegramu, že Moldavsko dosáhlo nezávislosti na dodávkách ruského plynu. 18.12.2022

„Poprvé v dějinách naší země nebude pravý břeh spotřebovat plyn dodávaný Gazpromem. Od loňského roku jsme slíbili vytvořit rezervy a najít alternativu, abychom již nezáviseli na jednom zdroji. Podařilo se nám to,” napsal politik.Rovněž prohlásil, že společnost Moldovagaz dostane v posledním měsíci roku od společnosti Energokom asi sto milionů kubíků plynu za průměrnou cenu 1 108,61 dolaru USA za tisíc kubíků.Vicepremiér upozornil na to, že výše uvedená cena zahrnuje nákup paliva, výdaje na dopravu a skladování. Moldavská vláda nařídila předtím Národní agentuře pro urovnání v energetice, aby změnila sazby elektřiny a tepla kvůli zvýšení cen zemního plynu.Minulý měsíc Sputnik psal o tom, že Moldavská prezidentka Maia Sanduová považuje rozhodnutí Gazpromu omezit dodávky plynu do republiky za politické a tvrdí, že Kišiněv vždy platil za jeho spotřebu.Již dříve vicepremiér Moldavska Andrei Spynu uvedl, že v říjnu země obdržela od Gazpromu 70 % požadovaného objemu plynu, v listopadu objem dodávek klesl na 51 % potřeb Moldavska. Ruský koncern podle něj své rozhodnutí nezdůvodnil.Obvinění na adresu Ruské federace z využívání dodávek plynu jako energetické zbraně proti Moldavsku jsou neopodstatněná, jejich cílem je odvést pozornost občanů od vnitropolitických problémů, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.Gazprom v listopadu snížil objem dodávek plynu do Moldavska na polovinu. „JDomníváme se, že jde o politické rozhodnutí, nikoli o komerční, protože Moldavsko platí za plyn, i když ceny velmi vzrostly. Vláda vytvořila možnosti nákupu plynu na trhu,“ řekla Sanduová novinářům.Zdůraznila, že vláda počítá s pomocí přislíbenou Evropskou komisí ve výši 200 milionů eur, aby mohla urychleně nakoupit plyn.

