Náčelník britského generálního štábu vystoupil pro pevnější vztahy s Ruskem

Náčelník generálního štábu Velké Británie, admirál Tony Radakin prohlásil, že by si přál pevnější vztahy s Ruskem s cílem maximální užitečnosti. 18.12.2022, Sputnik Česká republika

List The Telegraph, kterému Radakin poskytl rozhovor, píše, že náčelník generálního štábu udržoval nehledě na zhoršení vztahů mezi Moskvou a Londýnem kontakt s ruským kolegou Valerijem Gerasimovem.„Vždy jsme mluvili o tom, že budeme udržovat styk, ale nebudeme uvádět podrobnosti jednání. Velmi dobře to dodržoval (Gerasimov). Přál bych si, aby to byly pravidelnější kontakty. Chtěl bych, aby byly pevnější, dokonce když to budou těžká jednání,” prohlásil Radakin.Admirál poznamenal, že se styk udržuje dodnes, a že by si přál „mít z něj maximální užitek.”Šéf britského generálního štábu vyzdvihl, praví se v článku, respektující tón telegramu zaslaného předtím ruským prezidentem Vladimirem Putinem novému králi Velké Británie Charlesovi III u příležitosti smrti jeho matky královny Alžběty II. Radakin také uvítal každou možnost zachování otevřených komunikačních kanálů.Britský ministr zahraničí James Cleverly prohlásil v polovině listopadu, že Londýn neplánuje návrat k normálním vztahům s Moskvou.V Kremlu předtím prohlásili v komentáři k perspektivám vztahů s Londýnem, že nevidí dnes „ani předpoklady, ani důvody, ani naděje na to, že v dohledné budoucnosti dojde k nějakým pozitivním změnám.” Dodali rovněž, že „Rusko zachovalo otevřenost a připravenost k jednáním o nejsložitějších otázkách, ale ne na úkor vlastních zájmů.”

