Politolog vysvětlil, proč Scholz nechce dodávat tanky Ukrajině

Politolog vysvětlil, proč Scholz nechce dodávat tanky Ukrajině

Rozhodnutí Berlína, že nebude dodávat Ukrajině bojová vozidla pěchoty Marder a tanky Leopard souvisí s tím, že kancléř SRN Olaf Scholz nechce definitivně... 18.12.2022

Prohlásil to člen Rady pro mezinárodní vztahy při prezidentovi RF, náměstek ředitele Ústavu ukrajinistiky a bělorusistiky moskevské státní Lomonosovovy univerzity Bohdan Bezpalko.Má za to, že dodávky Německem těžké obrněné techniky Ukrajině bude znamenat faktický zásah a účast v konfliktu.Právě proto, zdůraznil Bezpalko, nechce Scholz dodávat tanky Kyjevu a vykrucuje se menšími dodávkami jiných druhů vojenské techniky. Přitom na kancléře SRN tlačí USA a německá veřejnost, jež žádá, aby Kyjev přece jen dostal Leopardy.„Američané tlačí na Německo, aby zahájilo dodávky tanků Leopard, ale sami své tanky nicméně Ukrajině také neposílají, stejně jako protivzdušné systémy Patriot,” řekl Bezpelko.Kromě toho, že to může způsobit nekontrolovanou eskalaci konfliktu Ruska se západními státy, může to rovněž mít za následek ztrátu této techniky, což znamená ztráty vojenského průmyslu a nákupců v zahraničí, dodal expert.Německý kancléř Olaf Scholz učinil 18. prosince prohlášení, že Berlín neplánuje předání Ukrajině bojových vozidel pěchoty Marder a tanků Leopard, aby se vyhnul eskalaci konfrontace s Ruskem. Přitom, podle jeho slov, je SRN připravena pokračovat v podpoře kyjevského režimu, ale nehodlá to dělat sama.

