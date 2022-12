Média: USA zaostaly za Ruskem v klíčovém regionu

https://cz.sputniknews.com/20221219/media-usa-zaostaly-za-ruskem-v-klicovem-regionu-19001870.html

USA zaostaly za Ruskem v takzvaném arktickém závodu, míní novinář časopisu Politico Kenneth Rosen. 19.12.2022, Sputnik Česká republika

Autor článku má za to, že Arktida má již dnes obrovský význam jak pro světovou ekonomiku, tak pro strategický vliv, což ji činí objektem zájmů USA. Ale ruská přítomnost v regionu je značně větší než americká, což dělá z Washingtonu „dohánějícího.”„Během dvou posledních desetiletí dominuje Rusko v boji o Arktidu, zvyšuje počet svých atomových ledoborců, lodí a ponorek, rozšiřuje těžbu užitkových nerostů a ropných vrtů podél 15 tisíc mil arktického pobřeží ve snaze nastolit kontrolu nad novou Severní mořskou cestou nebo Transpolární mořskou cestou, která může začít fungovat k roku 2035, a také láká nearktické země do financování těchto projektů. Amerika zatím hraje na honičku v podmínkách, v nichž nemá dost zkušeností a kapacit,” vysvětlil Rosen.Autor zvlášť připomněl nedostatečnou technickou připravenost USA, aby mluvily o sobě jako o skutečně arktické mocnosti.Rosen také zdůraznil, že Rusko obnovilo a modernizovalo během posledních osmi let asi 50 základen podél 15 tisíc mil arktického pobřeží.Velitel Severního loďstva Ruské federace Alexandr Moisejev předtím prohlásil, že síly NATO zaktivizovaly vojenskou činnost v arktickém regionu. Řekl, že se pod záminkou růstu konfliktního potenciálu v regionu kvůli negativním trendům v sféře strategické stability a bezpečnosti podnikají praktické kroky v militarizaci Arktidy.

