V Moskvě varovali před následky zastropování cen plynu

Návrh EU na zastropování cen plynu je v rozporu se zákony trhu a způsobí jejich degradaci, řekl v rozhovoru pro Sputnik velvyslanec pro zvláštní úkoly ruského... 19.12.2022, Sputnik Česká republika

Dále řekl, že podobné iniciativy destabilizují trhy, zvyšují úroveň neurčitosti.Očekávají, že ministři energetiky zemí EU projednají dnes otázku maximální ceny zemního plynu.Eurokomise vypracovala v říjnu dočasný mechanismus na korekci plynového trhu za účelem zabránění mocným skokům cen. Tento mechanismus má být spuštěn za dodržování dvou povinných podmínek: cena měsíčních futures podle indexu TTF překročí 275 eur za MWt. za hodinu po dobu dvou týdnů (něco přes 2,8 tisíce eur za tisíc kubíků plynu), a spread mezi cenou TTF a globální cenou LNG bude činit minimálně 58 eur po dobu deseti obchodních dní za sebou. Po spuštění daného mechanismu se nesmí konat transakce za cenu nad 275 eur.Je to ale velmi vysoká úroveň, výpočetní cena měsíčních futures podle TTF překročila za celé dějiny existence uzlu 275 eur pouze několik dní v srpnu letošního roku. Ministři energetiky EU již projednali návrh Eurokomise v listopadu, ale měli velmi odlišné názory na výši limitu. K návrhu Eurokomise již bylo uděláno několik dodatků, zejména Česko navrhlo, píše agentura Bloomberg, snížení limitu na 220 eur a spreadu na LNG na 35 eur, ale ani pro tento návrh nebylo dosaženo konsensu.Vladimir Putin prohlásil v komentáři k návrhu Západu na omezení cen ruských energetických zdrojů, že Moskva nebude nic dodávat do zahraničí, když to bude odporovat jejím vlastním zájmům.

rusko, eu, evropská unie (eu), plyn, ceny, trh