https://cz.sputniknews.com/20221219/v-polsku-zahajili-nabor-dobrovolniku-ve-veku-15-65-let-pro-vojensky-vycvik-19003538.html

V Polsku zahájili nábor dobrovolníků ve věku 15-65 let pro vojenský výcvik

V Polsku zahájili nábor dobrovolníků ve věku 15-65 let pro vojenský výcvik

Polská armáda nabírá lidi ve věku 15-65 let, jež si přejí absolvovat vojenský výcvik, informoval 19. prosince ministr národní obrany Mariusz Blaszczak. 19.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-19T13:15+0100

2022-12-19T13:15+0100

2022-12-19T13:15+0100

svět

polsko

výcvik

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/15562649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f0cd812e79798722ee4a277f68b3cc2.jpg

Osmihodinová cvičení se mají, podle jeho slov, konat každou sobotu od poloviny ledna do konce února . Bude se jich moci zúčastnit víc než 8 tisíc dobrovolníků v 31 posádkách po celé zemi.„Přijali jsme rozhodnutí, že se tohoto tréninku mohou zúčastnit také žáci starších tříd. Zveme všechny zájemce ve věku od 15 do 65 let. V případě nezletilých je potřebný souhlas rodičů. Neskrýváme, že chceme zapojit všechny, kdo se zatím nerozhodli, čemu se věnují v budoucnu, a získat je pomocí těchto tréninků pro službu v polské armádě,” řekl Blaszczak.Média 14. prosince informovala, že se polská vláda připravuje na velký útok proti Západní Ukrajině s cílem jejího dobytí a provedení tam referenda. Praví se, že v zemi již byly vypracovány různé projekty a založeny speciální cvičné tábory pro Poláky, v kterých mají pod vedením ministerstva národní obrany získat základní vojenské znalosti.7. prosince promluvil ruský prezident Vladimir Putin o plánech polských nacionalistů ohledně uchvácení západních oblastí Ukrajiny.30. listopadu informovala Služba vnější rozvědky RF o tom, že Polsko chystá anexi západu Ukrajiny, a sice území Lvovské, Ivanofrankovské a velké části Ternopolské oblasti, a také o tom, že polské vedení hodlá uspořádat na Západní Ukrajině referenda, jejichž výsledky budou odůvodněním nároků na ukrajinská území.4. listopadu učinil Putin prohlášení, že záměr polské vlády pohltit ukrajinská území pořád existuje. Poznamenal, že v RF vědí o tom, že jistá část politické špičky Polska uvažuje o založení takzvaného velikého státu „od moře do moře,” tedy od Baltského moře do Černého. Ruský prezident prohlásil, že před Druhou světovou válkou „to byl idefix.”

https://cz.sputniknews.com/20221210/polsko-podepsalo-kontrakt-na-postaveni-elektronickeho-plotu-na-hranici-s-ruskem-18967505.html

polsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

polsko, výcvik, rusko