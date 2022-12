https://cz.sputniknews.com/20221219/v-usa-prozradili-proc-biden-odmitl-navstevu-kyjeva-19002815.html

V USA prozradili, proč Biden odmítl návštěvu Kyjeva

V USA prozradili, proč Biden odmítl návštěvu Kyjeva

Prezident USA Joe Biden nehodlá vykonat návštěvu v Kyjevu z bezpečnostních důvodů, napsal 18. prosince americký list Politico. 19.12.2022, Sputnik Česká republika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v červenci řekl, že prezident USA chce navštívit Kyjev, ale brání mu v tom „jisté věci” související s bezpečností. Dodal, že na Ukrajině chápou, proč nemůže Biden zatím přicestovat.Samotný Biden sdělil 20. června příčinu, proč nehodlá v dohledné budoucnosti vykonat návštěvu v Kyjevě. Řekl, že eventuální cesta do Kyjeva závisí na velkém počtu otázek, jednou z kterých je, nezpůsobí-li Kyjevu dodatečné komplikace. Připustil rovněž, že jeho návštěva může odpoutat pozornost ukrajinského vedení od aktuálních problémů.Zelenskyj učinil v květnu prohlášení o velkém významu návštěvy Kyjeva Bidenem. Řekl, „ že by to byl důležitý signál.”Mezitím napsal čínský list The Global Times již v dubnu, že se odmítnutí Bidenem návštěvy Kyjeva dá zhodnotit jako omezení možností USA. List zdůraznil, že nerozhodnost Washingtonu dokazuje zištnost jeho cílů.Speciální operace RF na ochranu Donbasu, jehož obyvatelé odmítli uznat výsledky státního převratu roku 2014 na Ukrajině, pokračuje. Rozhodnutí o jejím zahájení bylo přijato 24. února kvůli vyhrocení v regionu v důsledku stále častějšího ostřelování z ukrajinské strany.

