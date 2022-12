Vladimir Putin přiletěl do Minska. Ruský prezident bude jednat s Alexandrem Lukašenkem

https://cz.sputniknews.com/20221219/vladimir-putin-priletel-do-minska-rusky-prezident-bude-jednat-s-alexandrem-lukasenkem-19004367.html

Běloruský prezident čekal na svého ruského kolegu u schůdků letadla a při setkání ho objal. Na letišti byl ruský prezident obdarován květinovou kyticí a přivítán tradičním bochníkem chleba. Putin neodmítl a kousíček odlomil. Poté oba prezidenti nasedli do jednoho vozu - ruského Aurusu - a odjeli do Paláce nezávislosti, kde se bude konat oficiální část setkání.Hlavy států chtějí zahájit rozhovor na téma bělorusko-ruské integrace. Zúčastní se ho členové vlád obou zemí, nejvyšší představitelé ministerstev a resortů.Poté budou prezidenti pokračovat v jednání ve formátu „mezi čtyřma očima“. Očekává se, že vydají prohlášení a budou odpovídat na otázky novinářů. Jednání v úzkém formátu se uskuteční za účasti ministrů obrany obou zemí - Sergeje Šojgu a Viktora Chrenina.Témata jednáníOba prezidenti se chystají projednat celou paletu bilaterálních vztahů. Dojde také na rozhovor o regionálních a mezinárodních problémech. Prioritní pozornost bude věnována bezpečnostním otázkám a společným opatřením v reakci na vznikající výzvy, spolupráci v oblasti obrany a vojenského průmyslu a rozhodování souvisejícím se stabilitou finančních systémů.Kromě Vladimira Putina přicestoval do Minska i ministr zahraničí Sergej Lavrov, který již projednal ukrajinskou krizi s novým běloruským ministrem zahraničních věcí Sergejem Alejnikem.

