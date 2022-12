Roubini předpověděl návrat do časů hladu, válek a nemocí

https://cz.sputniknews.com/20221220/roubini-predpovedel-navrat-do-casu-hladu-valek-a-nemoci-19007854.html

Zeměkouli čeká podle jeho slov opravdový náraz „megahrozeb“, a k jejich překonání jsou potřebné „zdar, globální spolupráce a skoro bezprecedentní ekonomický růst“.„Teď je jiná doba, liší se od posledních 75 let poměrného míru, pokroku a prosperity, protože předtím byly dějiny lidstva dějinami hladu, válek, nemocí, genocid, a tak dále. Posledních 75 let – to je výjimka, a nikoli pravidlo,“ tvrdí Roubini.Hrozby, na něž svět narazí, popsal ve své nové knize Megahrozby.Mezi „megahrozbami“, na něž Roubini upozorňuje, jsou změna klimatu, obchodní války, rozvoj umělé inteligence a šíření krajně levicových a krajně pravicových názorů ve světě.Podle slov Roubiniho, úsilí, které vynakládá lidstvo na boj proti změně klimatu, nestačí k tomu, aby ho vážně ovlivnilo. „Polovina USA“ nevěří v samotnou možnost změny klimatu, a proto když jsou u moci republikáni, „nedělají vůbec nic“, podotýká Roubini.Očekává rovněž, že umělá inteligence odebere práci „bílým límečkům“. „To je otázka času, kdy moje práce pozorovatele činnosti Fedu (Federálního rezervního systému USA) úplně zastará. Ručím vám za to, že za deset let rozebere umělá inteligence všechny ekonomické údaje, každý projev každého šéfa Fedu, a bude moci předpovědět, co bude Fed dělat dál – a to lépe, než ten nejlepší odborník pro Federální rezervní systém,“ řekl v rozhovoru pro FT.Podle Roubiniho slov třetí světová válka již začala – v říjnu, kdy zablokovaly USA prodej mnoha mikročipů Číně. „Obchodní vojenské akce“ budou mít dalekosáhlé následky, protože brzy bude každá věc mít svůj čip, tvrdí ekonom.Ne všechny Roubiniho prognózy se ale naplňují. Předpovídal například začátek íránsko-americké války v roce 2020. A v době pandemie se Roubini domníval, že politici nebudou měnit daňovou politiku, avšak v mnoha zemích světa včetně USA přistoupily úřady na daňové úlevy.Skutečnost, že ne všechny prognózy se uskutečňují, Roubiniho ale nezaráží. Na poznámku, že je jako „porouchané hodinky“, které ukazují správný čas dvakrát denně, Roubini namítá, že „nikdo nemůže předpovídat budoucnost vždy správně“.Politici a Wall Street se také „systematicky mýlí“, říká Roubini. Třeba nyní se američtí politici a ekonomové mylně domnívají, že inflace v USA bude přechodná, a vážně podceňují její termíny. Podle všeobecného názoru je „inflace na půl roku“, říká Roubini, sám ale s touto prognózou nesouhlasí. „Ne, nebude to krátká a nehluboká recese, bude hluboká a dlouhá,“ soudí. A prognóza pro evropskou ekonomku je „ještě mnohem horší“, tvrdí Roubini.Kdy odpovídal na otázku, co by mohlo odvrátit realizaci jeho hrozeb, Roubini řekl, že změnit prognózy může technologický pokrok, například úspěchy v oblasti termonukleární syntézy. „Zabere to 15 až 20 let. Avšak za 15 nebo 20 let už budeme odsouzeni,“ domnívá se Roubini.Roubiniho kritizují také za to, že ignoruje kladné účinky toho, co označuje za „megahrozby“: například, migrace vyvolaná změnami klimatu může pomoci stárnoucí demografii Západu, zatímco Roubini v tom vidí jen konkurenci o nedostačující pracovní místa, poukazuje The Financial Times.

