Sestra Kim Čong-una odpověděla kritikům severokorejských raket

Sestra vedoucího představitele KLDR, náměstkyně vedoucího oddělení ÚV Korejské strany práce Kim Jo-čong ostře odpověděla těm, kdo vyslovují pochyby ohledně... 20.12.2022, Sputnik Česká republika

Vyjádřila rozpaky nad tím, že se zahraniční odborníci znepokojují kvůli cizím vojenským technologiím.„Snad se znovu pokouší znevážit možnosti našich strategických zbraní a namítnou, že startem ve velkém úhlu to není možno dokázat, že je třeba odpálit raketu v normálním úhlu. Na to jim snadno odpovídám. Stačí vám, když to brzy uděláme, a přesvědčíte se o tom?“ dodala sestra Kim Čong-una.Doporučila představitelům Jižní Koreje, aby přestali s pomlouváním cizích zbraní a postarali se o svou pověst, protože jejich vlastní rakety „neuletí ani několik set metrů“.Podle informace Soulu a Tokia 18. prosince vypustila Severní Korea dvě balistické rakety středního doletu směrem k Japonskému moři. Maximální výška letu činila 550 kilometrů, a dolet – 500 kilometrů. V Pchjongjangu prohlásili, že zkoušeli systémy výzvědné družice, jejíž projektování se plánuje ukončit do dubna. Podotýkalo se, že rakety byly vypuštěny ve velkém úhlu.Kromě toho vyzkoušela KLDR 18. listopadu raketu Hwasong-17. Byla také vypuštěna vysokým obloukem, a proto uletěla skoro tisíc kilometrů v maximální výšce 6040,9 kilometru a spadla ve vzdálenosti 200 kilometrů od japonského ostrova Óšima. Podle odhadů japonského ministerstva obrany při startu po obyčejné dráze by mohla uletět 15 tisíc kilometrů a dosáhnout území USA.Jižní Korea ze své strany oznámila úspěšné ukončení projektu řízené rakety třídy „vzduch-země“ pro instalaci na lehké vrtulníky. Předpokládá se také vývoj její modifikace ve verzi „země-země“ pro tanky, obrněná vozidla a jiné pozemní platformy. Kromě toho hodlá Soul vyvinout leteckou raketu pro novou stíhačku KF-21.

