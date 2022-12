https://cz.sputniknews.com/20221220/transneft-dostala-objednavky-od-polska-a-nemecka-na-dodavky-ropovodem-druzba-19007331.html

Transněfť dostala objednávky od Polska a Německa na dodávky ropovodem Družba

Transněfť dostala objednávky od Polska a Německa na dodávky ropovodem Družba

Německo a Polsko podaly objednávky na dodávky ropy potrubím Družba na rok 2023, oznámil šéf Transněfti Nikolaj Tokarev. 20.12.2022, Sputnik Česká republika

Z Německa přišla objednávka na první čtvrtletí příštího roku, dodal Tokarev, neuvedl ale objem.V listopadu polské úřady oznámily, že hodlají zastavit import ruské ropy do konce roku 2022. Na polském ministerstvu klimatu se rozhodli domoci sankcí EU proti severní větvi Družby, jíž se dodává palivo do Polska a Německa, aby získali právní důvody ke zrušení platných kontraktů s Ruskem bez pokut, oznámily agentury Bloomberg a Reuters (největší polská společnost na zpracování ropy Orlen má s Transněftí kontrakt na 200 tisíc tun ropy měsíčně, jeho platnost skončí v prosinci roku 2024). Ve Varšavě prohlásili, že spolupracují v této otázce s Berlínem.Zdroje listu Kommersant přitom dříve oznámily, že největší polská rafinérie Orlen se dohodla s Transněftí na dodávkách v příštím roce 3 milionů tun ropy potrubím Družba. Viceprezident ruské společnosti Sergej Andronov potvrdil tehdy obdržení objednávek od polské strany.5. prosince nabyly platnosti sankce EU, které zakázaly dodávky ruské ropy do EU mořem. Embargo se nedotýká surové ropy dodávané ropovodem Družba. Jižní větví tohoto ropovodu se dodává do Čech, Maďarska a na Slovensko, a severní – do Německa a Polska, které slíbily, že zastaví jednostranně dodávky ruské ropy potrubím. V létě v SRN také prohlásili, že zastaví její nákup od 31. prosince.

