Ukrajinská vojska ničí infrastrukturu v Arťomovsku

Ukrajinská vojska ničí infrastrukturu v Arťomovsku

Ukrajinská vojska ničí obytné domy a sociálně významné objekty v jimi kontrolovaném Arťomovsku (ukrajinský název Bachmut), oznámil důstojník Lidových milic LLR... 20.12.2022, Sputnik Česká republika

Arťomovsk se nachází v Kyjevem kontrolované části DLR severně Gorlovky. Je to významný dopravní uzel pro zásobování ukrajinské skupiny vojsk na Donbasu. Toto město protíná síť silnic a železnic. Jak poukázali v LLR, v okolí měst Soledar a Arťomovsk se ukrajinská vojska vzdala útočných operací a přešla do defenzívy kvůli denním ztrátám na lidech a materiálu.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Před ozbrojenými silami RF stojí úkol osvobodit Donbas a zaručit bezpečnost Ruska.

