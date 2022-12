https://cz.sputniknews.com/20221220/zastropovani-cen-plynu-v-evrope-hrozi-zesilenim-energeticke-krize-pise-bloomberg-19009768.html

Zastropování cen plynu v Evropě hrozí zesílením energetické krize, píše Bloomberg

Zastropování cen plynu ohrožuje Evropu nárůstem energetické krize, region může trpět nedostatkem dodávek, v čemž může sehrát roli i poptávka po „modrém palivu“... 20.12.2022, Sputnik Česká republika

Ministři energetiky zemí EU se v pondělí dohodli na vytvoření mechanismu na korigování trhu s plynem. Tento mechanismus bude spuštěn, když cena měsíčního TTF futures přesáhne 180 eur za MWh (téměř 2000 dolarů za tisíc metrů krychlových při aktuálním kurzu) po dobu tří dnů a zároveň bude jeho spread k ceně LNG na světových trzích více než 35 eur. Mechanismus začne fungovat od 15. února.Bloomberg dodává, že i když omezení cen může pomoci zabránit prudkým výkyvům v ceně „modrého paliva“, toto opatření by mohlo způsobit, že region bude zranitelný vůči nedostatku dodávek a zvýšenou konkurencí ze strany Asie. Agentura také uvádí, že představitelé odvětví varují, že LNG bude posílán do Asie, pokud tam budou ceny vyšší než cenové stropy v Evropě, zejména v době, kdy poptávka v Číně vzroste poté, co budou zmírněna omezení spojená s koronavirem.Bloomberg také uvádí, že dovozci LNG v Evropě a Asii soutěží o dodávky od stejných vývozců, jako jsou USA a Katar. A jednou z předností zavedení cenového stropu je to, že může snížit pravděpodobnost vzniku nevyzpytatelných nabídkových válek a cenových výkyvů u spotových dodávek mezi dvěma regiony. Asijské ceny LNG pečlivě sledují evropské ceny, přičemž tyto dva trhy se za poslední rok těsně propojily, protože dovozci bojovali o volné dodávky, dodává zpráva.Spotřeba plynu v Evropské unii klesla o 20 procentSpotřeba plynu v Evropské unii se v srpnu až listopadu 2022 snížila o zhruba 20 % ve srovnání s průměrnou hodnotou za stejné měsíce v letech 2017-2021, uvedl Eurostat.

