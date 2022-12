AP oznámila, že USA poskytnou Ukrajině protiletadlové raketové komplexy Patriot

Podle slov spolubesedníků agentury signalizuje toto opatření o rozšiřování druhů moderních zbraní, které dodají USA na Ukrajinu, aby upevnili protivzdušnou obranu této země.CNN oznámila, že termíny dodávek komplexů Patriot nejsou zatím jasné, protože američtí vojáci budou muset naučit ukrajinská vojska, jak mají s nimi zacházet. Výuka může trvat až několik týdnů; očekává se, že se bude provádět na polygonu Grafenwöhr v Německu.Washington hodlá rovněž poskytnout kyjevským úřadům řízené letecké pumy JDAM (Joint Direct Attack Munition). Užívají jich americké stíhačky a bombardéry, a Pentagon pracuje na modifikaci těchto pum pro ukrajinské OS, podotkla televizní stanice.21. prosince oznámila CNN s odvoláním na zdroje, že prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj odletěl do Washingtonu na schůzku s prezidentem USA Joem Bidenem.Podle informace televizní stanice plánuje ukrajinský předák schůzku s americkým kolegou, aby s ním projednal nový balík vojenské pomoci, který bude obsahovat mj. raketové systémy Patriot. V průběhu potenciální návštěvy Washingtonu může také promluvit ke kongresu.Zelenskyj 18. prosince oznámil, že jednání s Bidenem o dodávkách Kyjevu raketových komplexů Patriot postupují ke kladnému výsledku. „Pohlížím na tuto otázku pozitivně. Velmi pozitivně,“ řekl.Kyjev nejednou požádal Washington a spojence o dodávky komplexů Patriot, které jsou univerzálním prostředkem protivzdušné obrany. Ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba řekl, že tyto systémy mohou ochránit kritickou infrastrukturu Ukrajiny.Moskva je proti dodávkám zbraní Ukrajině. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov upozornil na to, že protiletadlové raketové komplexy, budou-li Ukrajině dodány, stanou se zákonnými terči ruských vojáků.

USA poskytnou Ukrajině další balík vojenské pomoci v částce 1,8 miliardy USD, do něhož budou poprvé zařazeny protiletadlové raketové komplexy Patriot a vysoko... 21.12.2022, Sputnik Česká republika

AP oznámila, že USA poskytnou Ukrajině protiletadlové raketové komplexy Patriot

USA poskytnou Ukrajině další balík vojenské pomoci v částce 1,8 miliardy USD, do něhož budou poprvé zařazeny protiletadlové raketové komplexy Patriot a vysoko přesné řízené střely pro stíhačky. Oznámila to agentura Associated Press s odvoláním na úředníky.