Bílý dům uvedl cíl Zelenského návštěvy Washingtonu

Bílý dům potvrdil návštěvu Volodymyra Zelenského ve Washingtonu, oznámila agentura Reuters s odvoláním na představitele administrativy prezidenta USA... 21.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-21T09:44+0100

2022-12-21T09:44+0100

2022-12-21T09:44+0100

svět

usa

ukrajina

volodymyr zelenskyj

joe biden

návštěva

Návštěva Zelenského v USA se bude konat na pozvání amerického prezidenta, podotkla mluvčí Bílého domu.Zelenského vystoupení v kongresu má podle jejích slov ukázat jednotu demokratů a republikánů v podpoře Kyjeva.Zelenskyj také oficiálně potvrdil svou návštěvu USA na Twitteru. „Na cestě do USA pro upevnění stability a obranyschopnosti,“ napsal.Associated Press a CNN dříve oznámily, že USA poskytnou Ukrajině další balík vojenské pomoci za 1,8 miliardy dolarů, do něhož budou poprvé zařazeny protiletadlové raketové komplexy Patriot a vysoko přesné řízené střely pro stíhačky. Podle informace CNN termíny dodávek komplexů Patriot nejsou zatím jasné, protože američtí vojáci budou muset naučit ukrajinské vojáky, jak jich mají používat. Může to zabrat až několik týdnů. Očekává se, že výuka bude probíhat na polygonu Grafenwöhr v Německu. Washington hodlá rovněž poskytnout Kyjevu řízené letecké pumy JDAM.

