Ukrajinští vojáci opouštějí pozice u Soledaru

Mobilizovaní ukrajinští vojáci utíkají ze svých pozic v okolí Soledaru, oznámil Sputniku důstojník Lidových milic LLR Andrej Maročko s odvoláním na údaje... 21.12.2022, Sputnik Česká republika

Vrchní velitel ukrajinských vojsk Valerij Zalužnyj vyzval v pondělí prezidenta Volodymyra Zelenského, aby podepsal Radou schválený zákon, který zpřísňuje tresty za nesplnění rozkazu. Trest se může zvýšit z nynějších tří až sedmi na pět až osm let odnětí svobody.Jak už nejednou podotýkal Maročko, v okolí Soledaru a Arťomovska se vzdala ukrajinská vojska útočných akcí a přešla do defenzívy „kvůli každodenním ztrátám na lidech a materiálu“.O minulém víkendu vzala ruská armáda pod svou kontrolu Jakovlevku, která se nachází severovýchodně Soledaru.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Před ozbrojenými silami RF stojí úkol osvobodit Donbas a zaručit bezpečnost Ruska.

