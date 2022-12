https://cz.sputniknews.com/20221221/v-cine-vysvetlili-proc-se-evropa-nemuze-vyhnout-uderu-ze-strany-spojenych-statu-19008056.html

V Číně vysvětlili, proč se Evropa nemůže vyhnout úderu ze strany Spojených států

V Číně vysvětlili, proč se Evropa nemůže vyhnout úderu ze strany Spojených států

Není pravděpodobné, že Spojené státy budou spolupracovat s Evropou v otázce změny zákona o snižování inflace (IRA), která vyvolala neshody mezi spojenci, řekla... 21.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-21T07:42+0100

2022-12-21T07:42+0100

2022-12-21T07:42+0100

svět

čína

eu

evropská unie (eu)

usa

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/234/60/2346024_0:264:3601:2289_1920x0_80_0_0_76c8f32fe50dac6ff311a7123735a800.jpg

Washington podle ní otevřeně prosazuje diskriminační průmyslovou politiku, kvůli níž Evropa mnohokrát vyjadřovala nespokojenost. A zdá se, že americká administrativa je odhodlána nový zákon uvést v platnost, ačkoliv evropští politici stále ještě doufají, že bude pozměněn.Připomněla, že původním cílem USA je „Amerika především“.„Vláda chce podpořit místní průmysl elektromobilů, ale evropský průmysl je příliš velký. Pokud budou do dotačního programu zahrnuty automobilky zemí EU, Spojené státy nebudou moci dosáhnout svých politických cílů,“ vysvětlila odbornice.Odpovědět na to, jak navrhují někteří evropští lídři, bude pro Evropskou unii docela složité, pokračuje Sun Yanhongová. Například v USA je rozsah dotací značně velký a je téměř nemožné přidělit stejné prostředky na úrovni EU. Návrhy na odvetné dotace navíc přicházejí ze zemí se silným automobilovým průmyslem – z Německa a Francie, proto bude těžké vypracovat plán, který by podpořila většina zemí sdružení.Zákon o snižování inflace, který v srpnu podepsal prezident Joe Biden, umožňuje rozšíření daňových dotací na nákup elektromobilů montovaných v Severní Americe. V souladu s dokumentem je vyčleněno 370 miliard dolarů na čistou energii a dosažení klimatických cílů a 64 miliard na snížení nákladů na léky a zdravotní pojištění.V EU tento zákon označili za diskriminaci dovozu z jiných zemí. Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton prohlásil, že nevylučuje odvetná opatření, pokud USA nepřehodnotí tato opatření na podporu podnikání.

https://cz.sputniknews.com/20221213/usa-prosazuji-v-asii-egoisticke-pristupy-v-ekonomice-prohlasili-na-mzv-rf-18988366.html

čína

eu

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

čína, eu, evropská unie (eu), usa, politika