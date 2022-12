https://cz.sputniknews.com/20221221/v-polsku-zprisnili-kontrolu-ukrajinskych-uprchliku-19012841.html

V Polsku zpřísnili kontrolu ukrajinských uprchlíků

V Polsku zpřísnili kontrolu výplaty příspěvků ukrajinským uprchlíkům, píše Gazeta Wyborcza. 21.12.2022

Pozorovatelka Karolina Kozakiewiczová podotkla, že koncem září Wojciech Bakun, starosta města Přemyšle na hranici s Ukrajinou, prohlásil, že Ukrajinci vymáhají sociální příspěvky. Podle jeho slov jde o „objektivní hodnocení situace v pohraničním městě“.Správa sociálního pojištění přitom upozornila na to, že uprchlíci z Ukrajiny, kteří opouštějí Polsko na dobu delší než jeden měsíc, přicházejí o právo legálního pobytu v zemi, a tedy i o příspěvky pro rodiny 500+.Gazeta Wyborcza zdůrazňuje, že správa má všechny možnosti k ověření faktu odjezdu ukrajinského občana z Polska.„Upozorňuji vás na to, že Správa sociálního pojištění má přístup k rejstříku pohraniční služby, jehož se užívá pro ověření práva na podporu,“ dodala Kowalska-Matis.Kromě toho zprávy o odjezdu Ukrajinců, kteří dostávají příspěvky, mohou přicházet také od občanů Polska, například od pracovníků škol, v nichž se učí děti uprchlíků.Po zahájení ruské speciální operace na Ukrajině přicestovalo do Polska přes sedm milionů Ukrajinců. Status uprchlíka jim dává právo na různou materiální podporu. Přitom přes pět milionů lidí už odjelo zpátky.

