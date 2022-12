https://cz.sputniknews.com/20221222/rusko-a-iran-se-zrikaji-evropy-19017580.html

Rusko a Írán se zříkají Evropy

Rusko a Írán se zříkají Evropy

Americká agentura Bloomberg zveřejnila text, jehož autoři bijí na poplach a upozorňují na donebevolající fakt. 22.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-22T15:37+0100

2022-12-22T15:37+0100

2022-12-22T15:37+0100

svět

rusko

irán

logistika

trh

eu

evropská unie (eu)

zboží

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/225/31/2253143_0:162:3409:2079_1920x0_80_0_0_92fb1c2b9b77e86aab3f84b146a15a84.jpg

Po rozboru událostí na energetickém a logistickém trhu za poslední půlrok dospěli k závěru, že sankce nejenže kriticky nepoškodily Rusko a Írán, dva hlavní geopolitické odpůrce kolektivního Západu, ale donutily je, aby rychlým tempem posílily dvoustrannou spolupráci a zvýšily obchod. Najednou vysvitlo, že zatímco Washington, Londýn a Brusel sledují události speciální vojenské operace a poslouchají prosby ukrajinského prezidenta, budují Moskva a Teherán důsledně a cílevědomě nový transportní koridor. Logistický řetězec umožní oběma zemím nejen značně kompenzovat ztráty kvůli sankcím, ale také zasadit dost bolestivou ránu obvyklým cestám dopravy zboží v Evropě. Kreml se do poslední chvíle snažil přemluvit EU, aby se vzpamatovala a neničila osvědčenou cestu dopravy zboží na bezedné asijské trhy. Ještě před půlrokem připadal lví podíl obratu zboží na baltské přístavy.Produkce ruských podniků, potraviny z ruských polí a mnoho dalšího vykonávaly dlouhou cestu trvající 40 dní přes Baltské a Severní moře, podél pobřeží Francie, Španělska a Itálie, přes Středozemní moře dále do Suezského průplavu, aby se po obeplutí Arabského poloostrova dostaly nakonec do indického přístavu v Bombaji. Za více než měsíc urazily lodě cestu dlouhou 14 tisíc kilometrů.Podle názoru odborníků z Institute for the Study of War pracuje Moskva současně na zvýšení plavby po Donu. Dále se vydá ruské zboží po Azovském moři přes aktivně obnovovaný přístav Mariupolu do Turecka, které se již stalo klíčovým plynovým uzlem na jihu Evropy, a nemá nic proti tomu, aby se stalo tranzitní zemí na přepravu nákladů do sousedního Íránu. Experti zdůrazňují, že daný směr je naprosto chráněn před jakýmikoli eventuálními hrozbami ze strany západní koalice, protože Azovské moře je dnes kryté územím DLR, Záporožské a Chersonské oblasti a dále Krymským poloostrovem.

rusko

irán

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, irán, logistika, trh, eu, evropská unie (eu), zboží