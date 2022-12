https://cz.sputniknews.com/20221222/the-hill-usa-mohou-nalozit-s-ukrajinou-stejne-jako-s-afghanistanem-19019407.html

The Hill: USA mohou naložit s Ukrajinou stejně jako s Afghánistánem

The Hill: USA mohou naložit s Ukrajinou stejně jako s Afghánistánem

USA se mohou zachovat vůči Ukrajině podle svých zájmů, stejně jako to bylo při stažení vojsk z Afghánistánu, píše The Hill. 22.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-22T21:17+0100

2022-12-22T21:17+0100

2022-12-22T21:17+0100

názory

usa

ukrajina

afghánistán

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/18655119_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_92a69c32ec3cb5b8aa3aaeb08a790df1.jpg

„V jisté etapě budou USA jednat ve vlastních zájmech, možná tak, jak se zachovala Trumpova administrativa na jednáních o stažení vojsk z Afghánistánu s Tálibánem, a ne s afghánskou vládou,” píše novinář Harlan Ulman.Dodal, že někteří zástupci Pentagonu hovoří o ukrajinském konfliktu jako o boji „velkého Ruska proti malému Rusku”.V pasáži o podpoře Ukrajiny Bílým domem a zeměmi NATO novinář napsal, že spočívá v poskytnutí Ukrajině vojenské a další pomoci dostatečné na obranu a přežití. Ale balíčky pomoci jsou takové, aby nedošlo „k vyhoštění Ruska ze všech nebo většiny území, která kontroluje na Krymu a Donbasu, a také k vyvolání eskalace ze strany Moskvy”.„Nehledě na to, že se USA a NATO pevně dohodly na podpoře Ukrajiny, zachová se tato jednota v případě, že válka bude pokračovat dlouhou dobu?” ptá se Ulman.Rusko zahájilo 24. února speciální operaci na osvobození Donbasu od kyjevských nacionalistů. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu”.Ruský prezident podepsal 30. září dohody o přijetí do RF Doněcké a Luhanské lidové republiky a také Chersonské a Záporožské oblasti. Ujistil, že stát zajistí bezpečnost nových regionů a obnoví infrastrukturu zničenou ukrajinskou armádou.USA a jejich spojenci z NATO podporují kvůli ruské speciální operaci na Ukrajině Kyjev dodávkami zbraní, cena jejich programů činí desítky miliard dolarů. Moskva ze své strany opakovaně upozorňovala, že dodávky západních zbraní pouze protahují konflikt a že transportní prostředky se zbraněmi jsou legitimním terčem ruské armády.

usa

ukrajina

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, ukrajina, afghánistán, nato