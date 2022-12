https://cz.sputniknews.com/20221222/wp-se-dozvedel-o-neuspechu-zelenskeho-na-jednanich-s-usa-o-dodavkach-zbrani-19016855.html

WP se dozvěděl o neúspěchu Zelenského na jednáních s USA o dodávkách zbraní

WP se dozvěděl o neúspěchu Zelenského na jednáních s USA o dodávkách zbraní

WP: Zelenskyj nedosáhl během návštěvy v USA svého cíle v získání modernějších zbraní. 22.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-22T11:29+0100

2022-12-22T11:29+0100

2022-12-22T11:29+0100

svět

usa

ukrajina

joe biden

volodymyr zelenskyj

zbraně

návštěva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/18162832_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3810ca385abec5f5aacbdf96ae073758.jpg

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedosáhl podle výsledků návštěvy USA svého cíle spočívajícího v získání modernějších zbraní za účelem útočných aktivit. 22. prosince o tom píše list The Washington Post.V článku se píše, že Zelenskyj a prezident USA Joe Biden mají různý názor na otázku ukrajinských potřeb. Ukrajinský prezident požádal Washington o poskytnutí modernějších zbraní, aby měl možnost zahájit ofenzivu, avšak Biden to nechce udělat.Zdroj v Bílém domě sdělil novinám, že administrativa USA naopak očekávala projednání diplomatického urovnání ukrajinského konfliktu.Úředník se rovněž domnívá, že v novém Kongresu, který začne pracovat 3. ledna, se vysloví většina proti poskytnutí Kyjevu vojenské pomoci. Podle jeho mínění to značně zkomplikuje další podporu Ukrajiny.Předseda Republikánské strany ve Sněmovně reprezentantů Kongresu USA Kevin McCarthy například včera prohlásil, že nepodporuje nekontrolované vyčleńování prostředků Ukrajině.Ukrajinský prezident 21. prosince přiletěl v rámci státní návštěvy USA do Washingtonu. Měl schůzku s Joe Bidenem a měl s ním osobní jednání, v jehož průběhu potvrdil americký lídr připravenost posílit kapacity Ukrajiny v sebeobraně.Zelenskyj poznamenal, že je spokojen s výsledky jednání se svým americkým protějškem. Vyslovil také naději, že Kongres schválí návrh na dodávku Kyjevu další partie zbraní v hodnotě 45 milionů dolarů.Předtím sdělil tentýž den ministr zahraničí USA Antony Blinken, že nový balíček vojenské pomoci Kyjevu obsahuje systém protivzdušné obrany (PVO) Patriot. Má být také vyčleněna částka přibližně 1,85 miliardy dolarů. Ministr zahraničí sdělil, že vojenská pomoc USA Ukrajině činí 21,9 miliardy dolarů.Korespondent novin Politico napsal již 18. prosince, že Bílý dům má obavy ohledně snížení pomoci Ukrajině kvůli postoji Republikánské strany v Kongresu. Víc než to, Bidenova administrativa celkově uznává nevyhnutelnost snížení výše pomoci Ukrajině.USA a západní státy posílily vojenskou a finanční podporu Ukrajiny kvůli speciální operaci RF na ochranu Donbasu. Rozhodnutí o jejím zahájení přijal ruský prezident Vladimir Putin v důsledku vyhrocení situace v regionu kvůli ostřelování ze strany ukrajinských sil.

https://cz.sputniknews.com/20221221/ruske-ministerstvo-obrany-sdelilo-kolik-zapad-utratil-za-dodavky-zbrani-do-kyjeva-19015265.html

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, ukrajina, joe biden, volodymyr zelenskyj, zbraně, návštěva