https://cz.sputniknews.com/20221223/cina-vyzvala-usa-aby-braly-vazne-obavy-clr-v-otazce-tchaj-wanu-19020227.html

Čína vyzvala USA, aby braly vážně obavy ČLR v otázce Tchaj-wanu

Čína vyzvala USA, aby braly vážně obavy ČLR v otázce Tchaj-wanu

V USA by měli brát vážně zákonné obavy Číny ohledně Tchaj-wanu a přestat s politikou zadržování. Prohlásil to 23. prosince ministr zahraničí Čínské lidové... 23.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-23T08:56+0100

2022-12-23T08:56+0100

2022-12-23T08:56+0100

svět

čína

usa

tchaj-wan

peking

si ťin-pching

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/12459447_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_bae9d80fb19861a788195487018f74ae.jpg

Podotkl rovněž, že Čína bude i nadále hájit svou svrchovanost a bezpečnost.V rezortu dodali, že Blinken ze své strany ujistil Wanga I o tom, že Washington nehodlá podporovat nezávislost Tchaj-wanu a bude se i nadále přidržovat zásady „jedné Číny“.„Americká strana je otevřena pro diskusi o řídicích zásadách dvoustranných vztahů mezi USA a ČLR, je připravena odpovědně řídit americko-čínské vztahy a spolupracovat v oblastech, v nichž to poslouží zájmům obou zemí. Americká strana se přidržuje i nadále zásady „jedné Číny“ a nepodporuje nezávislost Tchaj-wanu,“ řekl Blinken.20. listopadu předseda ČLR Si Ťin-pching v rozhovoru s prezidentem USA Joem Bidenem označil Tchaj-wan za „červenou čáru“ ve vztazích obou zemí. Poukázal rovněž na nemožnost uznání nezávislosti Tchaj-wanu a vyjádřil naději, že USA budou jednat „v souladu se svými sliby a v souladu se zásadou „jedné Číny“.Mezitím 20. října Blinken podotkl, že Spojené státy budou bránit Tchaj-wan v případě agrese ze strany Číny. Dodal, že Washington se snaží dělat vše možné pro to, aby byl Tchaj-wan schopen efektivně čelit agresi.Několik dní předtím, 16. října, Si Ťin-pching prohlásil, že Čína plánuje zvýšit potenciál svých ozbrojených sil pro ochranu státní svrchovanosti. Podotkl přitom, že Peking usiluje o nové sjednocení s Tchaj-wanem na mírových podmínkách, připouští ale použití síly v případě nutnosti.Tchaj-wan je součástí Číny, není ale pod správou Pekingu. USA tvrdí, že nezpochybňují příslušnost ostrova ČLR, poskytují ale přitom podporu tchajwanské vládě. Oficiální vztahy mezi vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949, kontakty se obnovily koncem 1980. let.

čína

usa

tchaj-wan

peking

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

čína, usa, tchaj-wan, peking, si ťin-pching