Čtenáři francouzského listu Le Figaro uvítali pravdu o Rusku, kterou vyslovil nečekaně Macron

Čtenáři francouzského listu Le Figaro uvítali pravdu o Rusku, kterou vyslovil nečekaně Macron

Čtenáři listu Le Figaro aktivně posuzují prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že zapojení Ukrajiny do NATO bude vůči Rusku... 23.12.2022, Sputnik Česká republika

„No konečně slova, která připomínají kompromis! Lépe pozdě, než nikdy: objevila se naděje na to, že se třetí světové válce podaří zabránit. Rusku přece dali slovo, že se NATO nebude rozšiřovat. A pak byly ještě dohody v duchu záruk jeho bezpečnosti. A dané slovo nebo podepsanou smlouvu je třeba plnit,“ napsal jeden komentátor.„Copak to nemohl Macron říci o rok dříve? A ještě lépe, kdyby to řekl před tímto termínem, a přemluvil jiné západní předáky, aby spolu slíbili, že nebudou rozšiřovat NATO na území Ukrajiny? Zbavilo by to svět nesmyslného a bratrovražedného konfliktu. A to i s perspektivou jeho rozšíření na celý svět!“ podpořil ho jiný čtenář.„Ukrajinský předák se snaží rozšířit zónu bojových akcí, zatáhnout do toho jiné země a prodloužit konflikt časově. A nikdo nemůže toho Zelenského přivést k rozumu,“ podotkl třetí.„Aha! Sebekritika! Macron konečně uznal, že po všem, co se stalo mezi Ruskem a Západem, zůstávají jenom Číňané a Turci pro Rusko přijatelnými partnery v jednáních,“ sdělil svůj názor jiný čtenář. „Bohužel se USA nebudou Macrona ptát ani ho poslouchat, a proto když budou chtít, vstoupí Ukrajina do NATO,“ napsal v závěru.V interview pro deník Le Monde francouzský prezident Macron prohlásil, že zapojení Ukrajiny do NATO přijme Rusko jako konfrontační krok, a proto podobné zapojení není tím „nejpravděpodobnějším scénářem“. Kromě toho znovu trval na nutnosti poskytnout „záruky bezpečnosti“ jak Ukrajině, tak i Rusku po ukončení konfliktu.

