Marček: Slovanov je 400 miliónov a Anglosasi nám nebudú diktovať svoju politiku

Marček: Slovanov je 400 miliónov a Anglosasi nám nebudú diktovať svoju politiku

Podnikateľ a bývalý poslanec Národnej rady SR Peter Marček v rozhovore so Sputnikom zhodnotil súčasnú hospodársku a politickú krízu na Slovensku. 23.12.2022

názory

peter marček

Rozhovor sa uskutočnil 8. decembra.Pán Marček, čo čaká Slovensko v zime? Dokáže Hegerova vláda zabezpečiť dostatok plynu?Tak to je otázka, ktorá je veľmi ťažká, pretože naša slovenská vláda nám občanom (teraz budem hovoriť za občanov) pripadá skôr chaotická. Máme na ňu jediný názov - diletantská vláda. To je vláda, ktorá nerobí nič pre svojich občanov, ale pracuje pre záujmy cudzieho štátu. Je ľahko si domyslieť, v záujmoch ktorého. Veľmi dôsledne plníme príkazy. Myslím našu hlavu štátu, prezidentku Zuzanu Čaputovú a slovenskú vládu. Plnia pokyny alebo keď to slušne nazvem rady americkej ambasády.Čo sa týka energetickej krízy, tak tá je absolútne nelogická, pretože Slovensko vlastní dve atómové elektrárne aj vďaka bývalému Sovietskemu zväzu a tiež Rusku. Pomohli nám alebo vystavali tieto elektrárne. Už len tie dve elektrárne sú schopné zabezpečiť energiu pre celú republiku. My vlastne z energie, ktorá sa na Slovensku vyrobí, spotrebujeme maximálne jednu tretinu. Tak ja sa pýtam, keď my dokážeme vyrobiť toľko elektrickej energie, že nám to bohato postačí ešte aj na to, aby sme dve tretiny mohli predávať, tak prečo by sme my mali pociťovať krízu?Áno, sme v určitom zväzku s Európskou úniou. Ale to neznamená, že sme do nej vstúpili na to, aby nás vydierala alebo vykorisťovala. A niekedy mi to tak skutočne pripadá, že práve EU likviduje našu ekonomiku za výdatnej pomoci Spojených štátov amerických. Napríklad čo sa týka energie, sú spoločnosti, ktoré tú energiu odkupujú a oni už pred dvoma rokmi kúpili energiu, predsa nie je možné, aby niekto odkúpil celú energiu na 3 alebo na 4 roky dopredu a predával ju na burze a z burzy ju my kupujeme späť. Poviem príklad – jedna megawatthodina sa produkuje za 30 eur a predáva sa na burze a z burzy ju kupujeme naspäť niekedy až za 80 eur, podľa potreby. Čiže niekedy až za trojnásobok tej ceny, za ktorú ju my vyrábame. Ja sa pýtam, akú to má logiku? A ďalšia moja otázka znie, komu idú peniaze z toho rozdielu, ktorý vzniká medzi výrobnou cenou a cenou, za ktorú ju my nakupujeme? To sú nezmysly a takto je to so všetkým, aj s pohonnými hmotami. Samozrejme, vyplývajúc z tejto elektrickej energie a nedostatku pohonných hmôt, stúpajú ceny a tie ovplyvňujú výrobu vo veľkých podnikoch, ktorým niekoľkonásobne narastajú náklady. Následne nastáva situácia, keď si už samotné podniky musia zvážiť, či budú fungovať ďalej. A o domácnostiach ani nehovorím. Keď má dôchodca priemerný dôchodok približne 380 eur a doteraz za elektrinu platil 60 eur, tak teraz bude platiť trojnásobok tej ceny - čiže 180 eur. Zostane mu 200 eur, v situácii, keď ceny stúpajú minimálne o 20 % – potraviny, pohonné hmoty, oblečenie a všetky služby. A ja sa pýtam - ako to môže ten dôchodca alebo pracujúci človek zvládnuť? Niektoré veľké podniky už zatvárajú, znižujú stav zamestnancov. Ľudia prídu o prácu a nebudú mať z čoho živiť svoju rodinu. Mnohí sú zaťažení úvermi, a keď ich nebudú schopní splácať, prídu o bývanie, prídu o strechu nad hlavou. Čo si počne ich rodina? Podľa mňa nielen súčasná slovenská vláda, ale aj EÚ si veľmi zahráva nielen s občanmi Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie. Začína to byť neznesiteľné a som pevne presvedčený, že toto je zámer Spojených štátov. Ekonomicky oslabiť Európsku úniu, zraziť ju na kolená…Slovensko teraz čelí najvyššej inflácii za posledných 30 rokov (14,9 %). Aký vývoj predpovedáte v budúcom roku?Inflácia je pomerne zložitá vec. Tu by som uviedol niektoré príčiny inflácie na Slovensku na základe výťažku, ktorý som si urobil zo správy Národnej banky Slovenskej republiky o príčinách a dôvodoch inflácie. Národná banka SR v podstate hovorí, že vysoké ceny energií, súvisia predovšetkým s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajine. Ceny tovarov a služieb tlačí zároveň nahor aj pokračujúce oživenie svetovej ekonomiky po pandémii.Čo sa týka môjho názoru na infláciu, tak tá sa bude určite zvyšovať. Mám veľa priateľov podnikateľov, ktorí mi hovoria, že keď doteraz platili za energie tisíc eur, tak teraz budú platiť 9 až 10 tisíc. To sa musí premietnuť aj do ceny výrobkov, do platov a tak ďalej. Inflácia bude podľa mňa pomerne vysoká.Poslanci sa tento týždeň pokúsia vysloviť vláde nedôveru a v januári sa bude konať referendum o možnosti skrátenia volebného obdobia. Čo bolo hlavným dôvodom týchto udalostí? Myslíte si, že vláda prežije?Tak ja už na páde tejto vlády pracujem pomerne dlho, pretože som jeden z hlavných organizátorov protestov proti vláde. A keďže vidíme, že vláda žiadne opatrenia na podporu obyvateľov nerobí, okrem toho sú ľudia nespokojní s pandémiou a pandemickou krízou. Mnoho ľudí prišlo o zamestnanie, mnoho obyvateľov pociťovalo nedostatok príjmov a museli si hľadať náhradné zdroje. To všetko viedlo k obrovskej nespokojnosti. Samozrejme na to reaguje aj národ, a svoju prácu musí zintenzívniť aj opozícia.Opozícia začala v poslednom polroku alebo roku veľmi tvrdo pracovať na predčasných voľbách. Boli dokonca zorganizované dva pokusy vyhlásiť referendá. Pri prvom pokuse petičné hárky podpísalo viac ako 500 tisíc obyvateľov. Bol to dostatočný počet na to, aby prezidentka Slovenskej republiky referendum vypísala. Zuzana Čaputová však slúži záujmom krajiny spoza oceánu, všetci veľmi dobre vieme, o ktorú krajinu sa jedná, a preto referendum spochybnila a dala ho na posúdenie Ústavnému súdu. Na Ústavom súde pôsobia ľudia naklonení súčasnej vláde a pani prezidentke, a preto bola otázka označená za spornú. Referendum preto vypísané nebolo.O pol roka neskôr bol iniciovaný ďalší pokus o vyhlásenie referenda, podarilo sa vyzbierať asi 400 tisíc podpisov. Malo obsahovať dve otázky. Ústavný súd však opäť jednu otázku označil za spornú. V referende bude preto iba otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR. Teraz je situácia v slovenskom parlamente naozaj kritická. Slovenský parlament má 150 poslancov, z nich po voľbách pred dvoma rokmi bolo koaličných 93. Na ústavnú väčšinu je potrebných 94. Mali absolútnu moc v rukách a dnes už nevedia nazbieraťani76 hlasov, čo je nadpolovičná väčšina. Dostal som zo Slovenska informácie, že im chýba šesť hlasov. A teraz ide o to, že kto tých 76 hlasov získa, či koalícia alebo opozícia. Opozícia už má 75, chýba jej teda jeden jediný hlas, aby dosiahla pád vlády. Potom bude záležať na poslancoch, aby buď vytvorili novú koalíciu alebo aby prezidentka do nových volieb vymenovala úradnícku vládu. Takže s napätím očakávame, čo sa udeje budúci týždeň a pevne verím ako opozičný poslanec a politik, že sa nám podarí získať dostatočný počet hlasov na to, aby táto diletantská vláda skončila.Kto má podľa Vás najväčšiu šancu na zostavenie vlády v prípade predčasných volieb?Tak opäť budem pozitívne naladený optimista. Ja hovorím, že bývalý trojnásobný premiér Robert Fico – predseda Smeru-SD. Posledné prieskumy ukazujú, že má zhruba rovnaké preferencie ako Pellegriny, ktorý mal v poslednom období najviac preferencií na víťazstvo vo voľbách. Za posledných niekoľko mesiacov však Hlas dobieha bývalý premiér Robert Fico so Smerom-SD. Obidvaja mali v poslednom prieskume okolo 20 %, čiže spolu 40 %. K nim by sa mohla pridať ešte jedna strana, sú tam národné strany, ktoré by mohli vytvoriť novú koalíciu a v budúcom období vyviesť Slovensko z tejto obrovskej krízy, v ktorej sa nachádza.Matovič nedávno povedal, že predčasné voľby v 30. rokoch minulého storočia spôsobili v Nemecku príchod „najhoršieho zla“ to isté sa podľa neho môže stať aj na Slovensku. Čo si o jeho názore myslíte?Osobne som sedel v parlamente ako poslanec Národnej rady SR v období, keď bol Igor Matovič (bývalý premiér, teraz minister financií) opozičný poslanec. Mal som s ním niekoľko výmen názorov. Igor Matovič podľa mnohých odborníkov nie je psychicky normálny človek. On naozaj potrebuje lekársku pomoc. Ja sa to nebojím povedať, pretože je to verejné tajomstvo, všetci o tom vedia. Ja to poviem otvorene: on by potreboval lekára a nie viesť krajinu.Ja si myslím, že by všade na svete mali politici podstupovať psychologické testy, pretože tých psychopatov už bolo dosť. A k vašej otázke, to povedal človek, ktorý po víťazných voľbách na otázku, ako si predstavuje svoju stranu OĽaNO, odpovedal, že by chcel mať takú stranu, ako je NSDAP - Hitlerova strane. Takže to považujem za slová chorého človeka a úplne zbytočný výrok, ktorý môže ešte viac podráždiť ľudí.Konflikt na UkrajinePrečo Hegerova vláda zaujíma k vojne na Ukrajine natoľko jastrabí postoj a nechce ani počuť o mierových rokovaniach?Súčasný pán premiér Eduard Heger je len nastrčená figúrka Igora Matoviča. Je to človek, ktorý čo mu povie Matovič, to vykoná. Tých inštruktorov je tam však v súčasnej dobe viac, jednou z nich je aj prezidentka Zuzana Čaputová. Okrem toho máme nového ministra zahraničných vecí, ktorý je jednoznačne proamerický. Máme ministra obrany, ktorý je jednoznačne proamerický a bol vyškolený v Globsecu. Táto vládnuca garnitúra je čisto proamerická.Niektoré ich vyjadrenia ma preto vôbec neprekvapujú, pretože oni považujú za správne všetko, čo im nadiktujú a vôbec sa nezamýšľajú nad tým, čo hovoria. Asi majú prisľúbené také benefity, že urobia všetko, aj keby to malo zajtra pochovať slovenský národ.Stačí len nahliadnuť do histórie: 70 % Slovákov nepodporuje postoj tejto vlády. Väčšina Slovákov je národne cítiacich, majú radi Ruskú federáciu. Príčiny sú jasné: Rusko nás zachránilo počas prvej svetovej vojny, za druhej svetovej vojny - Sovietsky zväz na čele s Ruskom.Som z hlavného mesta, z Bratislavy. Máme tam pamätník, na ktorý každý rok chodíme klásť vence sovietskym vojakom. Ale medzi tými sovietskymi vojakmi bolo najviac ruských. Boli tam napríklad aj ukrajinskí, aj bieloruskí, a aj Kazachovia, Uzbeci. Musíme si pamätať históriu, nesmieme zabudnúť a nesmieme ju otočiť. Nás neprišli oslobodiť Spojené štáty americké zo spojeneckými vojskami. V Sovietskej armáde zahynulo 24 miliónov vojakov a tam pár sto tisíc Američanov. História sa nedá zmeniť.Ja som presvedčený, a teraz poviem to, z čoho môže mať aj problémy. Tak , ako ľudia čakali v druhej svetovej vojne a náš celý pluk prešiel na stranu sovietskych vojsk, keby bola akákoľvek vojna aj prenesená do NATO a do Európy, tak som presvedčený o tom, že slovenský národ by sa postavil na ruskú stranu a bojoval by za slovanstvo, za slobodu, pretože toto je naša história. My sme všetci Slovania. Toto si musíme uvedomiť: že nás je štyristo miliónov a žiadny Anglosasi nám tu nebudú presadzovať svoju politiku, ktorá je len v neprospech. Jej jediným cieľom je zničiť Slovanov. A to sa im môže podariť iba vtedy, keď zničia hlavného vodcu Slovanov, a to je Putin s Ruskou federáciou. Som presvedčený o tom, že mnohí ľudia aj keď sú bojazliví, ustráchaní, ale majú dobré srdiečka a modlia sa za to, aby v tomto spravodlivom boji vyhrala pravda, aby prišiel skoro mier a aby nás ruská armáda zachránila od fašizmu, ktorý sa deje v Európe.Slovensko sa podieľa na oprave vojenskej techniky v ukrajinskom konflikte. Ministerstvo obrany SR uviedlo, že slovenská strana iba poskytne priestor na opravu techniky a prístup k elektrine a vode? Je to fér voči slovenským podnikateľom, ktorých ničí energetická kríza?Absolútne to nie je fér, pretože zase si robia kšefty v rámci Európskej únie najsilnejšie krajiny, ako je Nemecko. Slovensko bolo v časoch Sovietskeho zväzu jednou z najlepších krajín v oblasti výroby vojenských zbraní. My sme mali výborný vojenský priemysel.U nás sú šikovní strojári, práve preto sa Slovensko dostalo na prvé miesto vo výrobe automobilov. K nám sa nasťahovali všetci vykorisťovatelia, ktorí u nás využívajú lacnú pracovnú silu. Oni doniesli technológiu, my sme im dali úľavu na daniach 10 rokov a dali sme im najlacnejšiu pracovnú silu. Človek, ktorý pracuje vo Volkswagene u nás dostáva výplatu povedzme tisíc eur, v Nemecku dostane dva a pol tisíc, vo Francúzsku dvetisíc. My sme jednoducho otroci Západu. Tieto zbrane nemuseli robiť nemecké firmy, mohli doniesť know how. A tí naši pracovníci z našim manažmentom by to dokázali vyrábať. My všetko robíme na príkaz niekoho.Na sekundu odbočím: 9. februára Slovensko podpísalo s USA asi najhoršiu zmluvu, akú sme mohli podpísať. Ja som bol ten poslanec Národnej rady, ktorý robil protesty pred ministerstvom zahraničných vecí, pred ministerstvom obrany. Navštívili sme ministra obrany aj ministra zahraničných vecí pána Lajčáka, a žiadali sme, aby nám umožnili nazrieť do tejto zmluvy.Myslíte, že nám to umožnili? Nie. V rámci zmluvy mali záujem o dve letiská. Jedno bolo pri Malackách a druhé na strednom Slovensko, v Sliači. Sú to dve perfektné vojenské letiská. Keď sme podpísali zmluvu, Američania si jednoducho tieto letiská ohradili. Momentálne nevieme, čo si tam postavili. Ja som už vtedy upozorňoval na to, že tam môžu postaviť hangáre, do ktorých môžu umiestniť rakety s jadrovými hlavicami. My sme im poskytli toto územie a to bude ako americká ambasáda. Keď má americká ambasáda nedotknuteľné územie, tak má aj tieto dve vojenské základne. A to je tá najväčšia chyba, akú sme urobili. My sme síce súčasťou NATO, ale my sme neposkytli tieto dve letiská NATu, ale USA, a to je najväčšia chyba, akú sme mohli urobiť. My sme sa dostali vlastne nepriamo do vojny s Ruskou federáciou, čo nikto z národa nechce. To urobili títo zradcovia a ja sa nebojím použiť termín „vlastizradcovia”. Oni svojvoľne rozhodli a to mi je strašne ľúto. Vtedy námestník ministra zahraničných vecí pána Lavrova povedal, že slovenský poslanec v EÚ to veľmi presne pomenoval: ak podpíšeme zmluvu urobia si svoje letiská, postavia svoje hangáre. A my nebudeme vedieť, čo sa v nich deje, aké lietadlá budú lietať a s akými zbraňami. A bohužiaľ sa to stalo a hanbím sa za to, že sme nedokázali takúto vládu odvolať, aby nenapáchali ešte väčšie zlo ako páchajú teraz.Nové politické projekty, sankcie EÚ a zákaz ruskej kultúryPán Marček, aktívne pôsobíte v slovenskej politike už viac ako 20 rokov. Máte v pláne nové politické projekty?Založil som hnutie Republika, ktoré má šancu dostať sa do parlamentu. Ale veľmi ma sklamali: vylúčili ma práve kvôli mojim proruským názorom. Toto hnutie sa navonok tvári ako proslovanské, pronárodné… Je mi to veľmi ľúto, že sa tak zachovali. Napríklad mi vyčítali kladenie vencov na Slavíne.Členovia strany Republika sa odtrhli od ĽSNS, ktorá sa považovala za fašistickú politickú stranu. To, že to bola fašistická strana, by muselo byť dokázané. V takom prípade by ich súd alebo ministerstvo vnútra muselo zrušiť, ale nestalo sa tak. Oni z tejto strany vystúpili a povedali, že chcú ísť pronárodným smerom. Neskôr som zistil, že podporujú banderovcov na Ukrajine a prápor Azov, a preto neprichádzalo do úvahy ďalšie pôsobenie v tejto strane.Preto som si teraz pripravil novú stranu s názvom Hlas republiky čiže hlas občanov. Program obsahuje niekoľko zaujímavých bodov: Po prvé navrhujem vystúpenie z EÚ, po druhé vystúpenie z NATO, po tretie chcem presadiť hmotnú zodpovednosť politikov okamžite po nástupe do politickej funkcie. V programe je niekoľko ďalších bodov, ktoré by mali zmeniť činnosť vlády a parlamentu.Ako poslanec Národnej rady SR ste pôsobili vo výbore pre kultúru a médiá. V tomto roku sa stretávame so snahami o zákaz ruskej kultúry a športu. Ako tento trend vnímate, čo je jeho konečným cieľom? Do akej miery je „zákaz“ účinný v kontexte európskej spoločnosti?Zakazovať ruským športovcom a umelom vystupovať je naozaj nezmyselné rozhodnutie. Moja manželka bola opernou speváčkou, teraz pôsobí ako profesorka. Mnoho študentov chodilo študovať do Moskvy - balet alebo spev, organizovali sa výmenné akcie. Pravidelne sme chodili na vystúpenia vojenského súboru Alexandrovci. Zakazovať týmto ľuďom, dirigentom v La Scale alebo spevákom, aby vystupovali na našich, európskych či svetových pódiách, je absolútne nekorektné a neseriózne.To isté platí pre športovcov. Nasťa Kuzminovová priniesla Slovensku niekoľko olympijských zlatých medailí v lyžovaní. Prišiel k nám zápasník David Musuľbes, ktorý získal slovenské občianstvo, učí našich zápasníkov zápasiť. Z Olympiády v Pekingu priniesol striebornú medailu, zlaté medaily z majstrovstiev Európy a sveta. Športovci sa musia spolu stretávať a trénovať. My sme sa chodili učiť do Ruska, ja som hrával aj hokej aktívne za Slovan - Bratislava. Venoval som sa však aj zápaseniu a karate. Bol som prezidentom Slovenského zápasníckeho zväzu a často som chodieval na Kaukaz na voľný štýl a do Moskvy, kde je najlepší grécko-rímsky zápas. My sa musíme učiť od lepších a teraz nám zakazujú všetko to, čo bolo správne. Za chvíľu nám začnú zakazovať čítať Dostojevského alebo Puškina. To je naozaj nemysliteľné.Európska pobočka motorkárskeho klubu Noční vlci sa dostala do pozornosti slovenských úradov a slovenskej verejnosti. Európska komisia uvalila osobné sankcie proti predsedovi klubu. Čo si myslite o týchto osobných sankciách EK proti slovenským obyvateľom, Nočným vlkom?Táto otázka mi je veľmi blízka, pretože s Jozefom Hambálkom sme veľmi dobrí priatelia. Sám som motorkár a mám aj dve motorky. Zažil som s ním krásne jazdy.Zmysel Nočných vlkov bola jazda po stopám Červenej armády od Moskvy až po Berlín a pri každom významnejšom pamätníku položiť kvety padlým vojakom Červenej armády. Čo je na tom zlé? Tomu nerozumiem. Postoj k občanom Ruskej federácie sa veľmi zmenil a Hambálek patril k najvýraznejším osobám, pretože sa podieľal na stretnutiach s ruskými Nočnými vlkmi.Ja som s ním bol na Kryme, bol som s ním na predstaveniach, ktoré organizoval prezident Nočných vlkov Alexander Zaldastanov, a ich jediným cieľom je hovoriť o mieri, o vlasti aj o Biblii. Ich myšlienky sú nádherné. Keby si niektorí z tých idiotov s prepáčením, ktorí zakazujú a robia z Nočných vlkov pomaly banditov, pozreli aspoň jedno z tých predstavení, tak by to pochopili. To sú ľudia so zmyslom pre spravodlivosť, čestnosť, lásku k vlasti, pokoj a budúcnosť svojich detí. Hambálek bol v tomto zmysle nespravodlivo obvinený.Myslím si, že neexistuje zákon, podľa ktorého by sa občan Slovenskej republiky mohol ocitnúť na sankčnom zozname ruských občanov, ktorí majú zákaz obchodovať a ísť do Európskej únie či pôsobiť v EÚ. On ako občan SR sa dostal na ten zoznam ruských podnikateľov, oligarchov a nepriateľov EÚ a ostatného sveta. Zablokovali mu účty, bol predajcom automobilov a motocyklov. Zobrali mu všetky autá, zobrali mu všetky motorky, majetok, zablokovali mu peniaze. Pas mu síce nechali, ale povedali mu, že opustiť krajinu nemôže, inak mu hrozí obvinenie. On je vlastne väzeň vo svojej krajine bez majetku, bez prostriedkov. A toto je podľa mňa nemysliteľné.Existuje skupina právnikov a dobrých ľudí, ktorí mu všemožne pomáhajú, píšu sťažnosti, pýtajú sa na prokuratúre, na polícii, na súdoch. Dokonca napísali do Štrasburgu na Európsky súd. Žiadne odpovede však neprichádzajú, iba opakujú nesmieš to, nesmieš tamto, inak ťa zablokujeme, nesmieš sa pohybovať, disponovať účtami a tak ďalej. Proste ja som sa s takou nezákonnosťou ešte nestretol.Tak viete, pri tomto režime, ktorý nastupuje v EÚ, sa už nečudujem. Napríklad nášho policajného prezidenta, čestného človeka, zabili v cele. Povedali, že sa obesil na svojej teplákovej bunde, na posteli - 190centimetrový chlap. Tak mi povedzte, čo si tí ľudia o nás myslia? Že sme tak hlúpy národ, že to nevieme nijak premyslieť? Vyšetrovacia komisia povedala, že sa obesil. V lekárskom posudku sa hovorí, že mal oko zatlačené, veď ho museli strašným spôsobom zbiť. Údajne ho zabalili do koberca a tak ho mlátili, aby nezostali žiadne zreteľné stopy.Keď sa toto deje v dvadsiatom prvom storočí, tak potom sa pýtam, v akom systéme žijeme? Nie je toto čistý fašizmus? Ľudia by už odišli, keby bolo kam. Kam pôjdem? Pôjdem do Ruska(? ), ktoré mám rád, kde som žil štyri roky a študoval, chodil som sem ako poslanec Národnej rady. Chodil som do Ruska ako prezident športového zväzu roky rokúce. Pre mňa je Rusko v podstate druhá vlasť. Prežil som tu najkrajšie roky a vždy prežívam, keď navštevujem svojich priateľov. Ja sa mám hanbiť za to, že idem do Ruska? Ja sa mám báť vystúpiť v ruskej televízii? Pretože keď sa vrátim domov, tak ma zavrú? Našťastie mi nemajú čo zobrať, pretože pred piatimi rokmi som prišiel o celý majetok a to hovorím tak príjemne s úsmevom. Dnes mi nemajú čo zobrať okrem života a slobody, ale ja sa nevzdám. Prebiehalo terorizovanie aj mojej rodiny: syn má problémy, brat. A čím tvrdšie budú sankcie, tým skôr sa národ prebudí a skutočne raz pôjde do ulíc. V 89. roku sme sa tešili na demokraciu, že budeme môcť ísť za hranice, budeme si môcť pozrieť ktorúkoľvek krajinu chceme v Európe. Vyštrngali sme si, teraz by sme si to mali zopakovať.Vidíte, že naši politici prekazili referendum, bránia sa predčasným voľbám. Dokonca som presvedčený o tom, že aj tie voľby, ktoré sa konali, neboli spravodlivé. U nás na Slovensku je jedna významná internetová firma, ktorá robí ochranu internetu - Eset. Sú to síce Slováci, ale majú časť firmy v Spojených štátoch amerických. Táto firma kontroluje vlastne celý internet na Slovensku. Pri počítaní hlasov po voľbách sa už tretí krát stalo, že na hodinu boli vypnuté počítače. Čo sa za tú hodinu môže udiať s tými číslami, ktoré boli vyzbierané? Potom to nedovolia skontrolovať. Mám podozrenie, že voľby neprebiehajú čestne a pýtam sa, či sa nám vôbec podarí niekedy tie voľby vyhrať, keď budú falšované. Ja som presvedčený, že aj v Spojených štátoch amerických by Donald Trump mal vyhrať voľby. Mám tam veľa kamarátov republikánov, ktorí sú tiež proti vojne. Trump bol jediný prezident, ktorý za celé svoje volebné obdobie zastavil všetky vojny a stiahol vojakov. A takého človeka by Amerika opakovane nezvolila? A vyhral Biden, dementný prezident USA, ktorý ani nevie, komu má podať ruku a čo má prečítať? A takýto ľudia stoja v čele svetovej politiky.LGBTV parlamente sa bude jednať o novele zákona, ktorá počíta so zákazom genderovej výučby v školských a predškolských zariadeniach. Návrh poslancov za Život – NS čelí kritike zo strany liberálnych politikov, ktorí tvrdia, že ministerstvo školstva by malo vytvárať „bezpečné prostredie“ pre všetkých mladých ľudí, vrátane LGBT mládeže. Mala by byť agenda LGBT vôbec súčasťou školského prostredia?Keď chcete vedieť môj názor, tak som jednoznačne proti. To nie je normálne z náboženského hľadiska. Prieči sa to zdravému rozumu. Ja si neviem predstaviť, aby si dve detičky adoptovali nejakí LGBT rodičia aj keby to boli dve ženy. Ktorá z tých dvoch žien by plnila mužskú funkciu? Kto je otec a kto je matka? Alebo dve osoby mužského pohlavia. To si už vôbec neviem predstaviť. Ako to dieťatko môže vnímať ten vzťah, keď ostatné detičky majú mamu a otca a on má dvoch otcov alebo dve mamy? Je neprípustné, to je proti logike. Jedná sa o likvidáciu základnej rodiny. Rodina je pre mňa a pre všetkých normálnych ľudí vždy otec, matka dieťa. To sa nedá meniť. Dvaja muži si neurobia dieťa ani dve ženy si neurobia dieťa.V takom prostredí musí byť dieťa vychovávané. Predsa matkina láska je iná ako otcovská. Aj keď obidvaja rodičia milujú svoje dieťa, matka je nežnejšia. Otec občas pritvrdí dá po riťke tomu bábätku. Dieťa potrebuje oboch rodičov. A my chceme vysvetliť deťom, že je normálne, aby chlap chlapa držal za ruku a aby sa bozkávali. To nie je normálne. Veď homosexuáli vždy žili medzi nami, v našej spoločnosti či to bolo pred 100 rokmi, 300 alebo 500 rokmi, ale nikdy sa to nepropagovalo a nikdy sa neukazovali. Podľa mňa by sa mali liečiť. Keď sa to nedá liečiť, tak nech si robia, čo chcú…Zákon, ktorý Tomáš Taraba pripravil, je správny. Trošku sa inšpirovali od Maďarskej republiky . Predkladatelia toho zákona 21. júla vyjadrili listom podporu vláde Maďarskej Republiky: „Sme presvedčení, že Maďarská republika uplatňovaním svojho zvrchovaného a autonómneho práva garantovaného príslušnými zmluvami neútočí na základy Európskej únie, ale práve naopak, realizuje rodinnú politiku spočívajúcu na kultúrno-etnickom princípe kresťanstva a chráni koncept rodiny ako zväzku jedného muža a jednej ženy.“Neviem, či v takomto zložení parlamentu zákon prejde. Myslím si, že keby došlo k predčasným voľbám, tak má takýto zákon šancu.Napríklad v Kanade boli pred polrokom prijaté zákony, ktoré umožňujú šesťročnému dieťaťu prijať rozhodnutie, akého je pohlavia. A teraz pozor: rodič mu to nemôže zakázať. Ak by rodič chcel dieťaťu zakázať, bude trestne stíhaný. To je choré. A ďalší zákon, ktorý vyšiel nedávno hovorí, že dieťa, keď sa rozhodne, že nechce žiť a že chce eutanáziu, tak mu to nikto nemôže zakázať.Slovenská republika zatiaľ neratifikovala Istanbulskú zmluvu, ktorá okrem iného nariaďuje genderovú neutralitu. Kritici tzv. Istanbulskej zmluvy tvrdili, že je v rozpore s Ústavou SR, pretože vykladá manželstvo inak, ako zväzok muža a ženy, tiež je v rozpore so slovenskými tradíciami a zvykmi. Prečo napriek tomu téma LGBT teraz rezonuje politickým spektrom na Slovensku?Zase sa jedná o tlak spoza oceána a z Európskej únie. My sme v prvom rade Slováci, ale aj Slovania a máme tradície nedotknuteľné. My nedovolíme, aby nám niekto zmenil deti chlapčeka na dievčatko… A každý takýto pokus len viac naštve ľudí. Oni už používajú rôzne spôsoby. Napríklad u nás došlo pred dvoma mesiacmi k vražde, kedy 18 ročný chlapec zastrelil v bare Tepláreň dvoch mužov, ktorí patrili ku komunite LGBT. Keby ste videli tie reakcie zo strany najvyšších ústavných činiteľov. Hneď tam bola pani prezidentka. O pár hodín sa na tom mieste objavil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý je jednoznačne v službách štátu za oceánom… Akú silu majú títo ľudia v politike. Pritom z tejto Teplárne sa stalo pomaly posvätné miesto, ľudia tam chodia zapaľovať sviečky.Týždeň predtým sa stala autonehoda, kde opitý vodič narazil do zastávky a zahynulo tam päť detí. Päť obetí, mladých ľudí. Ďalších osem bolo zranených. Tak tam sú tiež sviečky, ale tomu sa nevenovala zďaleka taká pozornosť, ako dvom zastreleným v klube.Potom, keď si to všetko premietne v hlave a dáme si to súvislostí, tak je zrejmé, že tam figurujú stále tie isté osoby. Je tam Daniel Lipšic, je tam prezidentka. Predtým u nás zastrelili novinára, na základe čoho odvolali Róberta Fica. Tiež podobná akcia: chceli povaliť vládu. Ale našťastie tam rýchlo dosadili Pellegriniho. Tom Nicholson napísal knihu Gorila, ktorá hovorila o rozkrádaní štátu a bola zameraná práve proti Ficovi. Tom Nicholson bol učiteľom angličtiny u advokáta Ernesta Válka. Andrej Lipšic bol jeho koncipientom v advokátskej kancelárii a ho zavraždili pretože mal jednu veľkú kauzu pojednávať ako zástupca štátu a advokát štátu. Ale vždy tam boli títo dvaja. Potom prišiel ďalší proces Gorila minister vnútra bol Daniel Lipšic a knihu napísal práve Nicholson. Tretí prípad bola opäť vražda novinára a opäť tam bol minister vnútra Daniel Lipšic Hneď po vražde toho novinára boli plné ulice, zrazu boli postavené pódia, ktoré stoja veľa peňazí, desaťtisíce eur. Všetci najlepší špičkoví zapredanci, herci vystúpili na tom pódiu. Prilákali ľudí na námestia, vymenili vládu.A teraz naspäť k vražde dvom mužom. Každá smrť je zlá. Samozrejme je mi to veľmi ľúto, že niekto zastrelil homosexuálov. Ale spáchal vraždu chlapec alebo bol to pripravené, prípadne ho niekto naviedol? Osemnásťročný chlapec zastrelil dvoch ľudí z deviatich metrov. Potom príde k nim a dá im ešte guľku istoty? Nejde mi to do hlavy. Ja som premýšľajúci a pochybovačný človek.Slovensko v EÚV polovici decembra uplynie 20 rokov od prijatia Slovenskej republiky a Českej republiky do EÚ. Ako by ste zhodnotili týchto 20 rokov v EÚ?Spočiatku sa mi tá myšlienka Európskej únie páčila. Trochu to pripomínalo spoluprácu socialistických krajín. Otvorili sa hranice. Boli tam také momenty, ktoré sme si vážili a mysleli sme si, že sme sa stali slobodným štátom a občanmi v slobodnej krajine. A postupne, keď som začal sledovať kroky a to, čo sa dialo na Slovensku a v EÚ, som si povedal: Panebože! Prečo si nás tak potrestal, my sme naleteli, zase sme naleteli.Keď stretávam mojich rovesníkov a ešte aj tú strednú generáciu, tak povedia, že nám bolo lepšie za socializmu. My sme mali zadarmo zdravotníctvo, školstvo, právo na prácu – ľudia neboli nezamestnaní. Mali sme všetky privilégia. Keď bol niekto šikovný, pracoval rozumne, mohol ísť aj na Západ. Vypýtal si devízový prísľub, niekedy dostal, niekedy nie. (povolenie vycestovať). Nebolo to také strašné. Mohli sme ísť do Bulharska, do Juhoslávie k moru, do Soči.Dnes, keď to tak vyhodnocujem, tak radšej by som bral ten socializmus. Vtedy boli perzekvovaní ľudia, je to fakt. Aj môjho otca komunistická strana vylúčila a pritom v Rusku bol ekonomickým radcom. Zaujímavé je, že ruská strana sa ho zastala. Povedala, že je to výborný ekonóm, dobrý odborník. Naši politici ho odvolali a vylúčili z komunistickej strany, takže sme boli perzekvovaní nejakých 20 rokov dokiaľ neprišla takzvaná demokracia.Potom sa otec tiež poučil lebo mal pôsobiť ako veľvyslanec vo Viedni. Pán Havel bol nástroj Spojených štátoch amerických… Nakoniec tam dali pani herečku, ktorá vôbec nerozumela diplomacii. Otec potom povedal, že ho oklamali ma za komunistov, v demokracii ma tiež oklamali a preto sa dal na podnikanie a zaoberal sa svojou ekonomickú činnosťou a dožil sa 100 rokov. My to máme asi v krvi takú tú revolúciu a bojovať za pravdu.Stalo sa Slovensko plnohodnotným členom „európskej rodiny“?To si môže myslieť len naivný človek… Potraviny, ktoré nám dovážajú z EÚ, sú druhotriedne alebo treťotriedne. Majú úplne inú kvalitu. Keď si kúpim jogurt u nás na Slovensku a dovezený z Nemecka alebo z Rakúska, tak má úplne inú chuť.My vôbec nie sme plnohodnotní a o ničom nerozhodujeme. My bohužiaľ, vôbec nie sme plnohodnotným členom EÚ. Je to samozrejme môj vlastný názor.Ja osobne som presvedčený, že Európska únia sa tak či tak rozpadne. Možno nebudeme musieť ani dlho čakať 2 až 3 roky a bude po nej. Potom sa zase začnú hľadať partneri uzatvárať medzištátne dohody a fungovať na princípe nejakej konfederácie alebo niečoho podobného. To je taká moja predstava. Úplne ideálne by bolo sa stať neutrálnym štátom, ale to tiež nie je ľahká vec, pretože by museli súhlasiť ďalšie štáty okolo. My sme odkázaní na to, kam nás začlenia - Päť a pol miliónový štátik. Môžeme aspoň prejaviť svoj názor a zabojovať za to, aby sme boli na tej správnej strane.To bude mojím cieľom, kým budem žiť. A pevne verím, že aj moje deti a moji nasledovatelia budú pokračovať v takej ideológii, akú mám ja. Mne ide len o Slovensko a o slovenský národ a slovanstvo. Mojím snom vždy bolo, že raz sa dočkáme toho, že všetci Slovania sa spoja a nebude bojovať Ukrajina s Ruskom. Poliaci majú nenávisť dnes k Rusku alebo ku Sovietskemu zväzu. Keby sme už našli aj také pozitívne myslenie a povedali si: veď sme jeden národ, sme Slovania. Pozrite sa, ako spolu držia Anglosasi: Američania s Angličanmi. Všetko robia po dohode a my sa tu ideme nenávidieť.Som rád, že aspoň Československo sa rozpadlo bez konfliktov. Ale pozrime sa na Juhosláviu. To je všetko dokonalá práca Západu rozoštvať ľudí. Veď aj vojna na Ukrajine bola dlho plánovaná nie Ruskou federáciou, ale ľuďmi za oceánom, ktorí chcú ovládnuť celý svet. Nastoliť nový svetový poriadok, päť percent ľudí chce ovládať celú zemeguľu. Znížiť počet obyvateľov planéty na polovicu v prvom kole a potom na nejaké dva milióny, ktoré potrebujú na obsluhovanie strojov, udržiavať poriadok, aby žili tí najbohatší… Banda, ktorej na ľudskom živote absolútne nezáleží.Ďakujeme za rozhovor.

