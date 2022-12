https://cz.sputniknews.com/20221223/nejvetsi-pocet-ukrajincu-odjel-po-zacatku-konfliktu-do-ruska--19019676.html

Největší počet Ukrajinců odjel po začátku konfliktu do Ruska

Největší počet Ukrajinců odjel po začátku konfliktu do Ruska

Nejvíce Ukrajinců imigrovalo od začátku konfliktu do Ruska - téměř 2,9 milionu lidí, což je podstatně více než do Polska a Německa, vyplývá z údajů německého... 23.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-23T07:22+0100

2022-12-23T07:22+0100

2022-12-23T07:22+0100

svět

ukrajina

rusko

polsko

německo

uprchlíci

migranti

statistika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/18097037_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e392e4285c4c98fb6fd07ea44f6ba7ef.jpg

Agregátor uveřejnil údaje o počtu uprchlíků z Ukrajiny, zaregistrovaných v Evropě a Asii. Informace byly shromažďovány od února do 13. prosince.Podle statistik tak většina Ukrajinců v tomto období odešla do Ruska, Polsko je na druhém místě.Kromě Ruska a Polska se Ukrajinci vydali do Německa (něco přes 1 milion ke dni 22. listopadu), České republiky (467 tisíc k 6. prosinci), Itálie (173 tisíc k 6. prosinci) a řady dalších evropských zemí.

ukrajina

rusko

polsko

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, rusko, polsko, německo, uprchlíci, migranti, statistika