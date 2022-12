https://cz.sputniknews.com/20221223/portal-politico-se-dozvedel-o-planech-pentagonu-ucit-os-ukrajiny-rizeni-patriotu-v-usa-19022378.html

Portál Politico se dozvěděl o plánech Pentagonu učit OS Ukrajiny řízení Patriotů v USA

Pentagon zkoumá možnost výuky ukrajinských vojáků řízení amerických protiletadlových raketových komplexů Patriot na vojenské základně v USA, oznámil portál... 23.12.2022, Sputnik Česká republika

Spolubesedníci Politico podotkli, že definitivní rozhodnutí nebylo zatím přijato. Na ministerstvu obrany USA diskutují o tom, jestli je třeba provádět na americkém území celou výuku, nebo jenom její část, a ostatek na americké základně v Evropě. AP dříve oznámila, že příprava by mohla probíhat na polygonu Grafenwöhr v Německu. Až do dneška USA a jiné země Západu cvičily ukrajinské vojáky v Evropě.Podle slov jednoho ze spolubesedníků Politico by bylo účelné provádět výcvik ukrajinských vojáků na základně ve Fort Sill v Oklahomě, kde se nachází většina instruktorů a potřebného zařízení. Podotkl, že výuka v Evropě je možná, bude ale spojena s „velkými materiálními a technickými problémy“.USA oznámily poskytnutí Ukrajině protiletadlových raketových komplexů Patriot 21. prosince. Onoho dne přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj do Washingtonu, sešel se v Bílém domě s prezidentem USA Joem Bidenem, a později vystoupil v kongresu. V Pentagonu připustili, že příprava ukrajinských vojáků může zabrat několik měsíců. Na MO USA přitom poukázali na to, že systém Patriot se nestane „stříbrnou kulkou“, která může vyřešit všechny problémy protivzdušné obrany, protože tyto komplexy jsou pouhou součástí integrované PVO USA a jejich spojenců, a užívají se spolu s jinými obrannými prostředky. Ministerstvo podotklo, že Patrioty doplní možnosti PVO, které poskytl Washington Kyjevu dříve, včetně protiletadlových raketových komplexů NASAMS, střel pro systémy PVO Hawk a střel Stinger.Ruské velvyslanectví v USA usoudilo, že dodávky komplexů Patriot mohou mít „nepředvídatelné následky“. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že tyto komplexy se stanou zákonným terčem pro ruské vojáky, a Vladimir Putin vyjádřil jistotu v tom, že ruské ozbrojené síly je „postřílejí“.

