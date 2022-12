https://cz.sputniknews.com/20221223/pri-strelbe-v-parizi-zahynuli-dva-lide-19023594.html

Při střelbě v Paříži zahynuli tři lidé

V Paříži starší muž zahájil palbu na ulici a zabil 3 lidi, uvedla LCI. Incident se odehrál v desátém obvodu francouzského hlavního města. Šedesátiletý střelec... 23.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-23T13:45+0100

2022-12-23T13:45+0100

2022-12-23T15:05+0100

svět

paříž

střelba

muži

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/17/19023817_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_528ffc78d792b801c00fa2964a47271f.jpg

Zjištěno: Muž, který zahájil palbu v kurdském kulturním centru v Paříži, byl před rokem zadržen za útok na centrum pro migranty.Tehdy zranil 2 lidi a byl zatčen. Podle BFM TV byl propuštěn, a to 10 dní před zahájením soudního řízení.Již dříve bylo oznámeno, že začátkem prosince v jižním Německu napadl muž dvě dívky ve věku 14 a 13 let, které šly v pondělí do školy. Starší dívka zemřela v nemocnici, mladší byla vážně zraněna. Sám podezřelý byl pobodán nožem. O tom, zda bude muž zadržen nebo odeslán na psychiatrickou léčbu, rozhodne soudce.

paříž

2022

paříž, střelba, muži