„Přivedeš nás k válce“: na webu odsoudili Dudu za slova o Zelenském

Uživatelé Twitteru odsoudili polského prezidenta Andrzeje Dudu za jeho slova o schůzce s Volodymyrem Zelenským.Polští komentátoři přijali prezidentovo prohlášení s pobouřením.„Věřím, že prezident udělá pro Ukrajinu všechno do posledního haléře,“ poznamenal ironicky Kris Jurczenko.„Kvůli duševnímu klidu, a také kvůli svátečnímu zázraku budeš nastálo zablokován,“ zažertoval Żura Vinka.„Dva komici,“ okomentoval Jozef melech.„A tento šašek se bude vždy přiválet na schůzky v teplácích?“ ptal se Dawid Czurak.„Vzpomněl si na granátomet?“ ironizuje Mariusz S.„Copak mu žena kupuje jen teplákové soupravy?“ zeptala se Irene Illustrator.„Je to od něho velká laskavost, že si našel Zelenskyj chvíli, aby přijal prezidenta Dudu v Řešově“, napsal ironicky JSmigowski.„Nikdo nás nezatahuje do cizí války tak, jako prezident a politikáři z PiS,“ prohlašuje Rattchen.„Je dobré, že se obešlo bez dárečku,“ poznamenal Poprawna.Ve středu přicestoval Volodymyr Zelenskyj do Washingtonu, kde jednal s prezidentem USA Joem Bidenem a promluvil ke kongresu. Den nato ukrajinský prezident oznámil, že měl schůzku s Andrzejem Dudou v Polsku.

