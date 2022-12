https://cz.sputniknews.com/20221223/v-centru-melitopolu-zahrmel-vybuch-19022503.html

V centru Melitopolu zahřměl výbuch, oznámil na Telegramu člen hlavní rady administrativy Záporožské oblasti Vladimir Rogov. 23.12.2022, Sputnik Česká republika

Rogov později uvedl, že podle předběžné informace ve 12:13 explodovalo před vchodem do Gorkého parku auto.Podle slov Rogova byl to nesporně teroristický útok, za nímž stojí bojovníci kyjevského režimu.V noci na 13. prosince zahřměly dva mohutné výbuchy na předměstí Melitopolu – v osadě Konstantinovka. Podle informace úřadů působili tam ukrajinští diverzanti, kteří položili výbušninu u opěr mostu. Most to vydržel, avšak se značně propadlo silniční těleso ve dvou rozpětích mostu, a provoz musel být pozastaven.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podle jeho slov je konečným cílem operace osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.Osvobozená území Záporožské a Chersonské oblastí, a také Doněcká a Luhanská lidové republiky se staly ruskými regiony podle výsledků referend, v nichž hlasovala drtivá většina účastníků pro připojení k Rusku. Ceremoniál podepsání smluv o přijetí nových území do složení Ruské federace se konal v Kremlu 30. září.

