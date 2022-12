https://cz.sputniknews.com/20221224/velvyslanec-keni-zareagoval-na-borrellova-slova-o-tom-ze-lide-v-africe-nevedi-o-putinovi-19020652.html

Velvyslanec Keni zareagoval na Borrellova slova o tom, že lidé v Africe nevědí o Putinovi

Lidé v Keni vědí, kde se Rusko nachází, nejsou s tím žádné problémy, prohlásil v interview pro Sputnik velvyslanec tohoto afrického státu v Moskvě Benson Ogutu.Takto zareagoval na repliku šéfa evropské diplomacie Josepa Borrellla, který na zasedání Evropského parlamentu věnovaném boji se zahraničním zasahováním prohlásil, že pochybuje o upřímnosti Afričanů, kteří se účastní demonstrací na podporu Ruska. Podle jeho názoru obyvatelé Afriky, kteří podporují pozici Moskvy, „ani nevědí, kde se nachází Donbas a kdo je to prezident Vladimir Putin“.Prezident Vladimir Putin také okomentoval Borrellova slova a podotkl, že v Africe vědí, kde se nachází Rusko a jakou roli sehrálo v osvobození od kolonialismu.Velvyslanec uvedl také perspektivní sféry spolupráce Keni a Ruska v oblasti automobilového průmyslu a farmacie.Nairobi a Moskva by mohly spolupracovat v oblasti automobilového průmyslu, a také zakládat společné podniky v jiných sférách, například, v oblasti farmacie a výroby hnojiv, prohlásil v interview pro Sputnik velvyslanec Keni v RF Benson Ogutu.„Vyzýváme ruské byznysmeny, aby investovali do všech sfér. Zvu ruské představitele na návštěvu Keni, aby prozkoumali konjunkturu trhu a pochopili naše potřeby. Mohli bychom spolupracovat nejen v oblasti automobilového průmyslu, ale i zakládat společné podniky v jiných sférách,“ řekl.Velvyslanec dodal, že Keňa rozvíjí nyní svůj průmysl, aby vyráběla zboží pro vývoz jak do jiných afrických zemí, tak i na jiné kontinenty.„Perspektivní sférou pro spolupráci je farmacie, výroba léků, a také výroba hnojiv. Nyní dovážíme větší část hnojiv, a přece bychom mohli je vyrábět také u nás. Chtěli bychom tuto sféru rozvíjet,“ dodal diplomat.Kromě toho plánuje Keňa zvýšit objemy dodávek čaje do Ruska. „Obyvatelům Ruska se náš čaj líbí, a pracujeme na rozšiřování dodávek,“ řekl a dodal, že Rusko je pátým největším dovozcem čaje z Keni.

