Americký televizní moderátor nazval hlavní lež roku 2022 o Rusku

Obvinění na adresu Ruska z explozí na exportních plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2 jsou nejnehoráznější lží letošního roku, prohlásil moderátor televize... 25.12.2022, Sputnik Česká republika

Novinář uvedl „nejoblíbenější příklady lži z roku 2022,” a poznamenal, že „měl hodně” variant. „Začneme ale snad nejnehoráznější lží, že Vladimir Putin vyhodil do povětří plynovody vedoucí do Evropy. Putin tím poškodil vlastní ekonomiku a oslabil své strategické pozice na vrcholu ozbrojeného konfliktu. Stojí za tím v každém případě!” ironizuje Carlson.Právě tohle prohlašovala „s naprosto vážnou tváří” americká masmédia, poznamenal novinář. Televizní moderátor promítl záběry z pořadu televize CNN, na kterých moderátoři a hosté včetně exředitele CIA Johna Brennana obviňují nepodloženě Moskvu z explozí na plynovodech.Carlson prohlásil, že exploze na Nord Strean jsou „dílem Bidenovy administrativy,” o čemž „existují důkazy.”Teroristické útoky na dva ruské exportní plynovody do Evropy byly podniknuty 26. září. Německo, Dánsko a Švédsko nevyloučily diverzi. Provozovatel Nord Stream Nord Stream AG informoval, že útoky na plynovody jsou bezprecedentní, a že se termíny opravy nedají odhadnout.Ruská generální prokuratura zahájila trestní řízení pro světový terorismus.

