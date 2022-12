https://cz.sputniknews.com/20221225/putin-zakladem-vseho-je-politika-geopolitickych-oponentu-majici-za-cil-rozdeleni-ruska--19029346.html

Putin: Základem všeho je politika geopolitických oponentů mající za cíl rozdělení Ruska

Preyident RF poskytl rozhovor televiznímu kanálu Rossya 1, v němž se věnoval prioritám své politiky, včetně speciální operace na Ukrajině. 25.12.2022, Sputnik Česká republika

Prezident RF Vladimir Putin prohlásil v odpovědi na otázku, jestli se Rusko neblíží k nebezpečné čáře kvůli situaci na Ukrajině, že nepokládá ji za moc nebezpečnou, a že Rusko jedná v zájmu občanů.„Nemyslím, že je až tak moc nebezpečná. Mám za to, že jednáme správným směrem, bráníme vlastní národní zájmy, zájmy našich občanů, našich lidí. Jinou volbu kromě ochrany našich občanů prostě nemáme. Ale jsme připraveni se dohodnout se všemi účastníky daného procesu na jakýchsi přijatelných rozhodnutích, avšak je to jejich věc, protože nejsme to my, kdo odmítají jednání, ale oni,” prohlásil v rozhovoru pro Pavla Zarubina v pořadu Moskva. Kreml. Putin. Novinář zveřejnil rozhovor na Telegramu.Prezident poznamenal, že Rusko vždy usilovalo o to, aby všechny vznikající spory byly vyřešeny mírovými prostředky, na jednáních. „Bohužel měla opačná, druhá strana jinou náladu, zahájila, jak jsem již víckrát mluvil, a všichni to víme, provádět tam tvrdé akce vojenského rázu. Byli jsme tak nebo jinak nuceni postavit se na obranu lidí, jež obývají tato území, museli jsme podpořit volbu obyvatel Krymu, protože tím to všechno začalo, všechno začalo tím!” dodal prezident.Putin řekl, že základem všeho je politika geopolitických oponentů mající za cíl rozdělení Ruska. „Rozděluj a panuj, tohle se vždy snažili udělat, snaží se o to také dnes, ale náš cíl spočívá v jiném, v sjednocení ruského národa,” prohlásil prezident RF.

ukrajina

