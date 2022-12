https://cz.sputniknews.com/20221226/v-rade-federace-rf-reagovali-na-plany-kyjeva-ohledne-vylouceni-ruska-z-rb-osn-19032972.html

V Radě federace RF reagovali na plány Kyjeva ohledně vyloučení Ruska z RB OSN

V Radě federace RF reagovali na plány Kyjeva ohledně vyloučení Ruska z RB OSN

Předseda komise Rady federace pro ochranu státní suverenity RF Andrej Klimov okomentoval pro list Izvestija výrok ministra zahraničí Ukrajiny Dmytra Kuleby, že... 26.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-26T18:18+0100

2022-12-26T18:18+0100

2022-12-26T18:18+0100

svět

rusko

ukrajina

rada bezpečnosti

osn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/190/16/1901681_0:165:4236:2548_1920x0_80_0_0_4ebfd235115b05db09f6b6a2fa5b79ef.jpg

„Když to přeložíme z kulebského jazyka do ruštiny, znamená tento návrh likvidaci OSN, poněvadž smysl její existence spočíval v tom, že hlavní světové mocnosti (byl mezi nimi SSSR, jehož právním nástupcem je Rusko) tvořily základní kameny, bylo jich celkem pět. Pokud si představíme, že RF z organizace zmizí, ztratí OSN veškerý smysl,” řekl Klimov. Senátor má za to, že se OSN v posledních 10-15 let „změnila v nohsleda ministerstva zahraničí USA.”„Poněvadž Kuleba a spol. jsou drobní vazalové, zřejmě to cítí a pokoušejí se štěkat na takové velmoci jako Rusko,” zdůraznil politik.Upozornil na to, že výrok Kuleby nestojí z právního hlediska za to, aby se o něm diskutovalo. Klimov vysvětlil, že založení OSN, stejně jako změna její Charty, je výsadní právo RB OSN, v které má Rusko právo veta.Senátor prohlásil, že sídlo OSN je třeba z New Yorku přemístit.Klimov dodal, že se stát, jenž je hostitelem OSN, nesmí chovat vůči této organizaci podobným způsobem.Předseda Evropské rady Charles Michel vyzval 23. prosince k vývoji mechanismu pozastavení členství Ruska v Radě bezpečnosti OSN a obvinil RF z porušení mezinárodního práva. Přitom přiznal, že dnes není vyloučení Ruska z RB OSN možné, protože tento krok „přivede do slepé uličky samotný koncept bezpečnosti OSN:”První náměstek předsedy mezinárodního výboru Rady federace RF Vladimir Džabarov tentýž den okomentoval pro list Izvestija daný návrh hlavy Rady Evropy a poznamenal, že pozastavení členství Ruska v organizaci je otázka, která se nedá z právního hlediska vyřešit .Džabarov připomněl, že Rusko získalo místo v RB OSN jako vítězná země v Druhé světové válce, poněvadž právě tehdy byla tato instituce založena, OSN a RB. Státy, které zvítězily ve válce, tam dostaly stálá místa. Politik rovněž upozornil na to, že Michel zastupuje Belgii, která byla v letech války na straně nacistů.

https://cz.sputniknews.com/20221209/rusko-rozsirilo-v-osn-dopis-o-nepripustnosti-dodavek-zbrani-kyjevu-18964358.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, ukrajina, rada bezpečnosti, osn